港元現報7.8171元升值12點子，曾貶值最多4點子，報7.8187元，亦曾升值最多39點子，報7.8144元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.77點子至4.92476%；1星期HIBOR升23.94點子至5.18768%；2星期HIBOR升25.78點子至5.2681%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升12.77點子至5.21762%；6個月期HIBOR升8.1點子至5.31673%；12個月期HIBOR升4.6點子至5.49274%。

美元指數現報105.138貶值0.064點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44156%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4397%，連續5日收窄，利差是2023年8月08日後最窄，當日差距為-0.2192%。

對上一次連續5日收窄，是2023年8月01日，當日利差報-0.1215%。