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恒指半日升3點 科指跌0.5%跌穿250天線 南水轉流出

英美日央行議息前，環球股市均變動不大，美期變動不足0.1%，恒指半日僅升3點或0.02%。

恒指今早高開11點，高位升50點，低位跌98點，高低波幅149點。能源、實業、地產股推動大市。上升股份比例為22.49%，下跌為26.65%，無升跌為50.85%。

恒指半日升3點或0.02%，報17933點，大市成交金額409億元；國指升1點或0.02%，報6210點。恒生科技指數收報3966點，跌0.53%。

藍籌股成交金額154.95億元，佔大市成交37.88%；科指成份股成交金額84.26億元，佔大市成交20.6%；國指成份股成交金額136.5億元，佔大市成交33.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少31.14%，至60.66億元，佔大市成交14.83%。牛熊證成交金額19.7億元，減少50.83%；窩輪成交金額40.96億元，減少14.7%。

建行（0939）、阿里巴巴（9988）、工行（1398）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌41隻升，38隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升5.17%，收報62.05元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌2.64%，收報20.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，17隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報19.22元，升1.8%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報79.15元，跌3.53%。

恒指10天線(18133.56點)跌穿20天線(18154.41點)。科指10天線(4074.1點)跌穿20天線(4096.64點)，指數跌穿250天線(3979.83點)。

北水南下合計淨流入11.67億元，較上日減少86.64%，連續第4日流入，累計流入137.06億元，對上一次連續4日淨流入是8月24日。南水北上合計淨流出37.11億元人民幣，終止連續1日流入

碧桂園（2007）「16騰越02」債券展期方案據報已獲表決通過收報1.04元，無升跌。

布萊克萬礦業（0159）最快今日公布業績。收報0.156元，跌4.88%。

蔚來（9866）：擬發行10億美元可轉換優先債券。收報79.15元，跌3.53%。

融創中國（1918）境外債重組，98%大比例通過。收報2.93元，升4.64%。

The Capital Group減持郵儲行（1658）2.05%套現15.26億。收報3.93元，升0.26%。

理想汽車（1658）非執董王興減持0.11%，套現近3.1億。收報3.93元，升0.26%。

嘉里建設（0683）向嘉里前海項目預支2.8億元。收報13.6元，跌0.15%。

騰訊（0700）大股東及其母公司Naspers CEO請辭。收報312元，跌0.06%。

上海電氣（2727）上海房產被徵收獲補償5.27億人幣。收報1.79元，無升跌。

恒大財富關聯公司再被列為「老賴」。恒大（3333）收報0.59元，跌3.28%。

花旗：9月賭收未受惡劣天氣影響，賭注大「巨鯨」數目按年倍增。濠賭股新濠國際發展（0200）收報6.32元，跌0.94%。美高梅中國（2282）收報10.52元，跌0.19%。澳博（0880）收報3.13元，升0.64%。永利澳門（1128）收報8元，升0.88%。銀河娛樂（0027）收報51.35元，跌0.1%。金沙中國（1928）收報25.15元，跌1.76%。

惠理（0806）8月管理資產總值降至59億美元。收報2.48元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.51元，收報4.41元，升2.32%；中國春來（1969）創上市新高，見6.7元，收報6.58元，跌1.2%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見12元，收報11.24元，升0.54%；中國移動（80941）創上市新高，見62.95元，收報62.65元，升0.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.7元，收報1080.7元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1045元，收報1045元，升0.09%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.9元，收報101.9元，升0.15%；大豐港（8310）創52周高，見0.25元，收報0.227元，升4.13%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見12.18元，收報12.12元，升1.34%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；中國天然氣（0931）創52周高，見0.47元，收報0.425元，升7.59%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.23元，收報3.2元，升0.31%；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，收報1.27元，升2.42%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.44元，收報0.41元，升15.49%；TBKS HLDGS（1960）創52周高，見0.58元，收報0.4元，跌4.76%；保利文化（3636）創52周高，見8.63元，收報8.62元，無升跌。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.6元，收報0.61元，跌3.17%；遠洋服務（6677）低見0.93元，收報0.97元，升1.04%；中駿集團（1966）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%；宇華教育（6169）低見0.64元，收報0.66元，無升跌；京東（9618）低見117.4元，收報118.5元，跌2.07%；縱橫遊（8069）低見0.062元，收報0.065元，跌1.52%；中國汽車內飾（0048）低見0.12元，收報0.12元，跌13.04%；正商實業（0185）低見0.232元，收報0.238元，升0.42%；嘉進投資國際（0310）低見0.014元，收報0.015元，跌11.76%；思捷環球（0330）低見0.335元，收報0.34元，跌2.86%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，五菱（0305）低見0.59元，收報0.6元，升1.69%；恒大汽車（0708）低見0.83元，收報0.84元，跌7.69%；九毛九（9922）低見11.02元，收報11.1元，跌3.81%；呷哺呷哺（0520）低見3.3元，收報3.33元，跌2.06%；鷹君（0041）低見13.5元，收報13.8元，升1.17%；希慎（0014）低見15.12元，收報15.42元，升0.65%；上海復旦（1385）低見16.3元，收報16.46元，跌1.32%；煤氣（0003）低見5.48元，收報5.53元，升0.18%；領展（0823）低見37.05元，收報37.5元，升0.13%；中升（0881）低見21.4元，收報21.6元，跌1.37%。

異動股

上升異動股，包括，錦藝集團控股（0565）收報0.185元，升34.06%；星凱控股（1166）收報0.038元，升31.03%；世大控股（8003）收報0.47元，升28.77%；友聯國際教育租賃（1563）收報2.34元，升27.17%；博安生物（6955）創上市新低，見13元，收報19.06元，升26.39%；富一國際控股（1470）收報0.085元，升25%；奧傳思維控股（8091）收報0.042元，升23.53%；恆偉集團控股（8219）收報0.315元，升21.15%；上諭集團（1633）收報0.187元，升19.87%；寶沙發展（1069）收報0.135元，升18.42%；中生北控生物科技（8247）收報0.73元，升17.74%。

下跌異動股，包括，中油潔能控股（1759）平上市低位0.4元，收報0.4元，跌15.79%；生活概念（8056）收報0.054元，跌15.63%；創美藥業（2289）收報11元，跌15.12%；日贏控股（1741）收報0.86元，跌14.85%；東方大學城控股（8067）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌14.29%；華音國際控股（0989）收報0.17元，跌13.71%；環亞國際醫療集團（1143）收報1.75元，跌13.37%；中國汽車內飾（0048）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌13.04%；中達集團控股（0139）收報0.028元，跌12.5%。

 

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