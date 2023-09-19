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恒指收市升66點 成交兩個月最少 科指250天線復得 盈富成交最多

英美日央行議息前，環球股市變動不大。布蘭特期油自去年11月以來首次升破每桶95美元，或加劇通脹風險，美10年期債息漲近2個基點。南水轉流出24.2億元，A股繼續偏弱，創業板指數領跌，人民幣貶值，離岸價穿7.3。融創（1918）在美申請破產保護，曾挫逾8%，拖累一眾內房向下。大市成交762億，見逾兩個月最少，科指250天線失而復得。盈富（2800）成交52億元，全市最多。

恒指今早高開11點，高位升74點，低位跌98點，高低波幅172點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為27.31%，下跌為33.41%，無升跌為39.27%。

恒指收市升66點或0.37%，報17997點，大市成交金額762億元，較上日減少9.79%，是7月4日760.46億元成交後最少；國指升26點或0.42%，報6235點。恒生科技指數收報3984點，跌0.06%。

藍籌股成交金額333.45億元，佔大市成交43.75%；科指成份股成交金額168.08億元，佔大市成交22.05%；國指成份股成交金額292億元，佔大市成交38.32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.49%，至70.04億元，佔大市成交9.18%。牛熊證成交金額24.75億元，減少38.22%；窩輪成交金額45.29億元，減少5.69%。

建行（0939）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。

藍籌48隻升，31隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升5.59%，收報62.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.5%，收報8.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.7元，升2.84%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報78.4元，跌4.45%。

恒指10天線(18139.91點)跌穿20天線(18157.58點)。科指10天線(4075.94點)跌穿20天線(4097.56點)，250天線(3979.9點)失而復得。

北水南下合計淨流入34.86億元，較上日減少60.08%，連續第4日流入，累計流入160.26億元，對上一次連續4日淨流入是8月24日。南水北上合計淨流出24.23億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多0.41%，是9月15日後最大升幅，當日升幅為1.8%。高見18004.74點，是9月18日18114.82點後最高。今日收市報17997.17點，是9月15日後收市新高，當日報18182.89點。

科指曾跌最多1.13%，是9月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.22%。低見3942.28點，是8月22日3910.3點後最低。收市報3984.79點，是8月21日後收市新低，當日報3923.16點。連跌2日，累計跌93.12點，對上一次連跌2日是9月6日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月11日。

國指曾升最多0.53%，是9月15日後最大升幅，當日升幅為1.67%。高見6242.63點，是9月18日6288.06點後最高。收市報6235.65點，是9月15日後收市新高，當日報6309.59點。

午後消息股表現

融創（1918）依據美國《破產法》第15章 申請破產保護。收報2.68元，跌4.29%。

新意網（1686）伙香港寬頻（1310）投資海底光纜系統啟用 連接柴灣及將軍澳數據中心。新意網見52周低3.24元，收報3.34元，升1.21%。香港寬頻（1310）收報3.21元，升2.88%。

今早及隔晚消息股表現

聯邦制藥（3933）：控股股東折讓約9.8%配售。收報6.97元，跌14.27%。

碧桂園（2007）「16騰越02」債券展期方案據報已獲表決通過。收報1.01元，跌2.88%。

布萊克萬礦業（0159）最快今日公布業績。收報0.151元，跌7.93%。

蔚來（9866）：擬發行10億美元可轉換優先債券。收報78.4元，跌4.45%。

融創中國（1918）境外債重組，98%大比例通過。曾跌最多8.21%，是9月14日後最大跌幅，當日跌幅為14.58%。收報2.68元，跌4.29%。

The Capital Group減持郵儲行（1658）2.05%套現15.26億。收報3.93元，升0.26%。

理想汽車（1658）非執董王興減持0.11%，套現近3.1億。收報3.93元，升0.26%。

嘉里建設（0683）向嘉里前海項目預支2.8億元。收報13.72元，升0.73%。

騰訊（0700）大股東及其母公司Naspers CEO請辭。收報312.4元，升0.06%。

上海電氣（2727）上海房產被徵收獲補償5.27億人幣。收報1.79元，無升跌。

恒大財富關聯公司再被列為「老賴」。恒大（3333）收報0.55元，跌9.84%。

花旗：9月賭收未受惡劣天氣影響，賭注大「巨鯨」數目按年倍增。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報6.34元，跌0.63%。美高梅中國（2282）收報10.58元，升0.38%。澳博（0880）收報3.11元，無升跌。永利澳門（1128）收報8.03元，升1.26%。銀河娛樂（0027）收報51.3元，跌0.19%。金沙中國（1928）收報25.3元，跌1.17%。

惠理（0806）8月管理資產總值降至59億美元。收報2.48元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.51元，收報4.33元，升0.46%；中國春來（1969）創上市新高，見6.7元，收報6.46元，跌3%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見12元，收報11.16元，跌0.18%；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.14元，收報2.14元，升12.04%；中國移動（80941）創上市新高，見63.55元，收報63.55元，升2.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.7元，收報1080.7元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1045元，收報1044.45元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1086.9元，收報1086.9元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534.9元，收報534.9元，升0.03%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1008.55元，收報1008.55元，升0.21%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.9元，收報101.9元，升0.15%；大豐港（8310）創52周高，見0.25元，收報0.22元，升0.92%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見12.18元，收報11.94元，跌0.17%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.215元，收報0.215元，升4.88%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.47元，收報0.42元，升6.33%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.25元，收報3.25元，升1.88%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升2.56%；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，收報1.26元，升1.61%；海鑫集團（1850）創52周高，見3.87元，收報3.87元，升10.57%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.6元，收報0.61元，跌3.17%；遠洋服務（6677）低見0.93元，收報0.96元，無升跌；興業物聯（9916）低見0.485元，收報0.49元，無升跌；當代置業（1107）低見0.065元，收報0.068元，跌8.11%；中駿集團（1966）低見0.33元，收報0.33元，跌4.35%；中梁（2772）低見0.31元，收報0.335元，升1.52%；宇華教育（6169）低見0.64元，收報0.66元，無升跌；成實外教育（1565）低見0.116元，收報0.12元，無升跌；京東物流（2618）低見9.88元，收報9.93元，跌1.29%；京東（9618）低見117.4元，收報119.6元，跌1.16%。

109隻股份創52周低，其中十隻包括，依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.88元，收報3.95元，跌0.75%；五菱（0305）低見0.59元，收報0.59元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.8元，收報0.8元，跌12.09%；九毛九（9922）低見11元，收報11.18元，跌3.12%；呷哺呷哺（0520）低見3.3元，收報3.34元，跌1.76%；鷹君（0041）低見13.5元，收報13.72元，升0.59%；希慎（0014）低見15.12元，收報15.32元，無升跌；九龍倉置業（1997）低見30.25元，收報30.6元，跌1.45%；新世界發展（0017）低見15.26元，收報15.4元，跌0.77%。

異動股

上升異動股，包括，威誠國際控股（8107）收報6.5元，升35.42%；國瑞健康（2329）收報0.08元，升33.33%；友聯國際教育租賃（1563）收報2.44元，升32.61%；中國金典集團（8281）收報0.224元，升31.76%；新傳企劃（1284）收報0.53元，升27.71%；世大控股（8003）收報0.45元，升23.29%；恒益控股（1894）收報0.25元，升21.95%；博安生物（6955）創上市新低，見13元，收報18.22元，升20.82%；瑞遠智控（8249）收報0.09元，升20%；酷派集團（2369）收報0.043元，升19.44%；寶沙發展（1069）收報0.135元，升18.42%。

下跌異動股，包括，中達集團控股（0139）收報0.025元，跌21.88%；智中國際（6063）收報0.051元，跌21.54%；日贏控股（1741）收報0.81元，跌19.8%；蓮和醫療（0928）收報0.058元，跌19.44%；中彩網通控股（8071）收報0.021元，跌19.23%；樂氏國際控股（1529）見52周低0.1元，收報0.111元，跌18.98%；西證國際證券（0812）創上市新低，見0.011元，收報0.013元，跌18.75%；中國綠島科技（2023）收報1.06元，跌18.46%；中國石墨（2237）見52周低0.49元，收報0.49元，跌18.33%；新絲路文旅（0472）收報0.148元，跌17.78%；華音國際控股（0989）收報0.163元，跌17.26%。

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