中證監雷厲風行打擊違規減持，繼A股我樂家居（滬603326）及東方時尚（滬603377）違規減持遭中証監出手打擊後，近日金帝股份（滬603270）的高管與核心員工參與IPO戰略配售設立的資產管理計劃，在上市首日即出借其獲配證券，引發市場關注。不過中證監今日回應事件，指未發現相關主體繞道減持、合謀進行利益輸送等問題。
中證監指，經核查金帝股份高管與核心員工參與戰略配售後，在上市首日由資管計劃通過轉融通業務將股票出借給證券金融公司，再由證券金融公司轉融券給13家證券公司，124名投資者，當中包括35名個人投資者、89家私募基金，依規從13家證券公司融券賣出。
根據目前核查情況，上述融券業務符合當前監管規定，未發現相關主體繞道減持、合謀進行利益輸送等問題。根據《證券發行與承銷管理辦法》規定，發行人的高級管理人員與核心員工可以通過設立資產管理計劃參與戰略配售；參與戰略配售的投資者在承諾的持有期限內，可以按規定向證券金融公司借出獲得配售的證券。
上述規定的主要目的是改善新股上市初期流動性，抑制價格過度波動。戰略投資者出借的證券到期後，將收回全部股份、僅獲得出借收益，並繼續作為限售股管理。
中證監指，會對戰略投資者出借證券行為嚴格監管，明確要求相關主體不得通過任何方式變相減持、不得通過任何方式合謀進行利益輸送，一旦發現將依法嚴肅處理。
針對市場反映的上市公司高管與核心員工參與戰略配售後階段性出借股票的規則，中証監表示，將充分聽取各方意見，進一步論證評估。
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