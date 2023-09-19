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花旗削中國恒大目標價至0.5元

中國恒大（3333）遭投行花旗再削目標價，由1.3元削至0.5元，維持公司沽售（高風險）的評級。花旗指出，恒大的2023年中期業績公告，繼續採取措施解決債務和流動性壓力，以及後續的離岸債務重組計劃將於2023年10月舉行批準聽證會，以及與境內貸款人就延期還款進行談判，此需時及個別處理。

同時，恒大尋求額外的資本流入，例如來自國有資產管理公司及或金融機構、保交樓的專項借款、資產處置等，以及與債權人溝通解決未決的訴訟等。

但考慮到中國恒大的負債沉重，截至2023年6月底為2.39萬億元人民幣（下同），其中包括債務6,250億元，1萬億元應付賬款、合同負債6,040億元，運營仍可能面臨重大挑戰，並能否如預期獲取償還債務的資源存在重大不確定性。其核數師亦因公司在能否持續經營上有多重不確定因素，而對其2021和2022年財報不發表意見，亦在2023年上半年不發表結論。

該行預期，恒大2023及2024財年將錄虧損598億元及206億元，直至2025年開始回復潛在盈利15億元。該行給予新目標價0.5元，較之前目標價1.3元，削達61.5%。

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