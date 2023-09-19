同時，恒大尋求額外的資本流入，例如來自國有資產管理公司及或金融機構、保交樓的專項借款、資產處置等，以及與債權人溝通解決未決的訴訟等。

但考慮到中國恒大的負債沉重，截至2023年6月底為2.39萬億元人民幣（下同），其中包括債務6,250億元，1萬億元應付賬款、合同負債6,040億元，運營仍可能面臨重大挑戰，並能否如預期獲取償還債務的資源存在重大不確定性。其核數師亦因公司在能否持續經營上有多重不確定因素，而對其2021和2022年財報不發表意見，亦在2023年上半年不發表結論。

該行預期，恒大2023及2024財年將錄虧損598億元及206億元，直至2025年開始回復潛在盈利15億元。該行給予新目標價0.5元，較之前目標價1.3元，削達61.5%。

其他報道

恒指收市升66點 成交兩個月最少 科指250天線復得 盈富成交最多

中證監︰金帝股份上市員工持股計劃即借出股份 未見繞道減持

螞蟻集團：推「服務亞運計劃」 10個亞洲電子錢包可跨境支付

香港鑽石總會：第四季推大抽獎等活動 有信心珠寶首飾銷售重返疫前水平

瑞銀：中國股市可能已觸底

台積電正討論增加亞利桑那州晶片封裝能力

融創依據美國《破產法》第15章 申請破產保護

中國監管機構據報擬大削銀保渠道手續費逾六成

新意網伙香港寬頻投資海底光纜系統啟用 連接柴灣及將軍澳數據中心

【有片：埋身擊】黃金、白銀只屬短線反彈

半日沽空金額79億 增1% 盈富沽空增13%

蘇黎世旅遊保險加入航程碳中和元素

恒指半日升3點 科指跌0.5%跌穿250天線 南水轉流出

貝萊德將中國股票評級從「超配」下調至「中性」

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升16點子 隔夜息升44點子

雪佛龍CEO：油價很快邁向100美元

中汽協：上月乘用車產銷按年、按月均錄得增長

社科院：中國應擴大進口需求 將美債換成國內經濟增長所需資源

中國7月再減持136億美債 持倉創14年新低

美國和大西洋國家啟動合作夥伴關係

螞蟻集團據報撤回區塊鏈風投基金A&T Capital投資 涉7.8億元

全美汽車工人聯合會計劃擴大罷工行動

美企對中國業務前景樂觀比例降至逾20年低

貿發局林建岳：香港基建潛力助吸歐企投資 惟需提高流動性