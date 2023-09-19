與年5月至7月比較，在6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。

總就業人數由年5月至7月的370.8萬人，上升至6月至8月的371.45萬人，增加約6500人。同期的總勞動人口亦由381.97萬人上升至382.66萬人，增加約6900人。

6月至8月的失業人數（不經季節性調整）為11.21萬人，與5月至7月的數字（11.17萬人）大致相若。同期的就業不足人數則由40 500人下跌至38 900人，減少約1 600人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，「6月至8月經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，與年5月至7月相同。就業不足率微跌0.1個百分點至1.0%。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加6900人和6500人至382.66萬人和371.45萬人。失業人數保持在11.21萬人的低水平」。

6月至8月各個行業的失業率普遍維持在低水平，雖然與上一個三個月期間比較變動不一。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持在3.7%不變。當中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%。一些其他行業的失業率下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。

展望將來，孫玉菡表示，「訪港旅遊業和本地消費的持續復蘇應在未來數月繼續支持勞工市場」。

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