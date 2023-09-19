貿發局疫後首次在歐洲法國舉辦推廣活動，財政司長陳茂波致辭時表示，在疫情期間充滿各種挑戰，但法國與香港之間合作關係仍維持連繫，例如去年法港貿易總量為96億歐元。他強調，香港擁有進入內地市場最好的渠道，而且法律完善且與國際接軌以及為低稅率地區，並強調現時香港已重新開放、社會經濟愈趨復常，故法國企業可透過香港尋找不同市場機遇。
他表示，香港為多個國際市場中心，包括企業融資、綠色金融債券、離岸人民幣等。他續指，大灣區在商品化及高端生產方面具優勢，並為企業提供龐大市場需求。他續指，香港將與深圳加強合作，例如香港境內可使用內地數據、北部都會區發展項目，都對法國人工智能、醫療科技等範疇的企業發展有幫助。另香港推出多種針對創科、技術、人工智能、金融科技、高端生產等企業的措施，吸引其赴港，包括土地租用資助、稅務優惠和融資等。
數碼港作為Web3中心方面，陳茂波表示，現已有180間涉及金融科技、智能生活和數碼娛樂等企業在數碼港。另指香港在綠色及可持續發展具領導地位，他舉例，去年相關債券在港發行有約750億歐元，當中有三分一為亞洲市場，故相信香港在綠色及可持續發展領域中有助連繫歐洲與中國內地。
法國外貿部長Olivier Becht致辭時表示，早前法國與中國就全球暖化、經濟平衡等層面展開討論，期望法國企業與香港在創新、可持續發展繼續加深合作，並相信法企可透過香港進入內地市場掌握更多機遇。另指法國政府推出「法國2030」投資計劃，支援綠色轉型、新興技術、醫療及生物科技等企業，涉及500億歐元，為香港與法國企業展開更多商業合作。
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