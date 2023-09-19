不過薛永輝指出，雖然近期港股急跌提供反彈機會，但相當考投資者技巧，一般投資者或可先「忍忍手」。而有意入市的投資者，他們投資組合包括了科技股，因為內地加強監管政策已完成，近期反有政策支持，而近期業績也是不錯，但投資者要承受較大波動，所以他們在組合中加入能持續派高息的高息股作平衡，提供防守性，而息口回落時也能帶動債價上升。他亦看好香港和亞洲市場債券，現時是適合時候鎖定高息，其表現也較環球投資級別債券為佳。

經濟因素方面，薛永輝表示市場對美衰退預期降低，但他認為市場目前過分樂觀，即使聯儲局現時仍未能肯定。不過他指出從投資角度，即使是經濟放緩，美股市盈率高達兩成，經濟疲弱將帶動市盈率下降，經濟出現衰退美股更可能修正下調，因此需要小心美股，以至歐股、日股等今年獲利市場的投資者止賺離場。

恒生投資接任盈富基金（2800）的基金經理人一年，恒生投資管理行政總裁李佩珊表示，至上周五（15日）的資產規模為1291億元，資產規模及發行單位均創成立24年以來新高，除了為香港市場最大ETF，亦為亞太區（日本除外）ETF市場排行第二。

去年7月ETF納入滬深港通後，盈富資產規模和發行單位亦明顯上升。李佩珊表示，相關政策有助推動內地增持盈富，至於過後增長會回復平緩，她指內地不少投資者仍不清楚ETF通如何運作，ETF通交投量上升，吸引他們的與趣。目前以機構投資者參與為主，該行會加強與內地業界溝通和投資者教育工作，將客層擴至更多機構投資者，以及零售投資者參與，進一步提升滲透率。

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