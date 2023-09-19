諾華可以繼續開展正在進行的臨床試驗，並且未來在獲得百濟神州同意後，可以開展其他替雷利珠單抗聯合用藥試驗。其亦同意繼續為諾華提供替雷利珠單抗的臨床試驗用藥，以支持其臨床試驗的開展。

根據有關終止協議，諾華將向百濟神州提供過渡服務，以確保替雷利珠單抗開發和商業化計劃中的關鍵事項順利推進，包括對生產、藥政申報、藥品安全和臨床事項的支持。

兩間公司原本在2021年1月11日簽署授權協議。百濟神州的子公司百濟神州瑞士授予諾華在美國、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、英國、挪威、瑞士、冰島、列支敦士登、俄羅斯和日本開發、生產和商業化替雷利珠單抗的權利。諾華根據授權協議，則負責在授權國家的註冊申請，並有權在獲批後開展商業化活動。

不過事隔逾兩年，百濟神州瑞士公司與諾華署共同終止和釋放協議，由9月18日簽署起終止授權協議。

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