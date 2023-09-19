香港大學全國創新創業大賽主辦方舉辦的「Knowledge Transfer（KT）知識轉化論壇（京港場）：健康醫療」落幕，幹細胞療法領航公司PrimeGen Globa副總裁、曾任富士康工業互聯網(FII)首席策略官及甲骨文大陸和台灣地區營運總監的姚忠佑表示，老齡化社會到來，數據科技將帶動新一代的醫療創新，數據與醫療科技結合，將健康管理融入衣食住行的日常生活，甚至進一步往居家、工作及旅游延伸，未來的方向是讓科技來適應人，而非人適應科技。