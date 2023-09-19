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香港大學全國創新創業大賽舉辦知識轉化論壇

香港大學全國創新創業大賽主辦方舉辦的「Knowledge Transfer（KT）知識轉化論壇（京港場）：健康醫療」落幕，幹細胞療法領航公司PrimeGen Globa副總裁、曾任富士康工業互聯網(FII)首席策略官及甲骨文大陸和台灣地區營運總監的姚忠佑表示，老齡化社會到來，數據科技將帶動新一代的醫療創新，數據與醫療科技結合，將健康管理融入衣食住行的日常生活，甚至進一步往居家、工作及旅游延伸，未來的方向是讓科技來適應人，而非人適應科技。

香港大學中國商業學院助理院長袁啟亮則介紹了香港大學中國商業學院課程體系，及2023年香港大學全國創新創業大賽的活動安排，在10月20日，2023年香港大學全國創新創業大賽將舉辦知識轉化論壇（滬港場）；12月16日，2023年香港大學全國創新創業大賽將舉行全國總決賽。

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