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煤氣國家電投舉辦第三屆TERA-Award   前兩屆部份獲獎者獲煤氣投資

由中華煤氣（0003）與國家電力投資聯合主辦的第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽，今天起接受報名，由即日起至2023年12月17日，全球科創團隊可向大會提交智慧能源領域的創新技術和解決方案，共同為零碳願景目標進發。

身兼恒基地產（0012）及煤氣主席的家傑表示，前兩屆TERA-Award大賽已從全球招募到來自超過41個國家和地區共483個零碳科技的創業項目，他相信只要全世界的科學家團結起來，通過創新科技的力量，就能打造真正全方位的零碳智慧世界，有望解決地球危機。這不僅是一場比賽，更是中華煤氣作為百年能源企業的承諾和擔當。他希望TERA-Award能成為全球能源科技創新創業者匯聚平台，共同推動綠色經濟的發展，保護我們的家園。

大賽參賽項目有機會獲得戰略投資，當中煤氣公司已與上屆金獎得主創冷科技達成戰略合作意向，銅獎項目新一代製氫系統「HydroPro」亦獲港華能源研究院戰略投資，成為研究院的前期孵化項目。第一屆大賽銅獎得主易池新能的「安全及低成本的液流電池」項目，除了獲煤氣公司的戰略投資外，煤氣公司還為團隊於科學園設置實驗室及提供場景應用，加快項目落地和推廣。

今屆大賽以「尋找零碳科技新力量」為主題，涵蓋六大參賽範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」，今年新增「綠色智慧城市」範疇，以鼓勵多方面零碳應用方案。冠軍獎金達100萬美元，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目。