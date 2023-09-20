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憂通脹 美5年、10年債息見近16年高 道指跌106點

美債息上升，倒掛則收窄，美股向下。美國2年期債息見逾兩個月高，5年期、10年期見近16年高，標指、納指見近1個月低。高油價和加拿大CPI數據加劇全球通脹擔憂，經濟學家預測聯儲局周三將按兵不動並暗示年內可能再度加息。美國財長耶倫表示，油價最終將企穩，經濟仍保持在實現軟著陸的軌道上。受汽油價格上漲推動，加拿大8月份CPI上漲4%，創4月以來最快增速。不過加拿大央行副行長認為通脹數據起伏較大是常事。

道瓊斯工業平均指數收跌106點，跌幅0.31%，報34517點。標普500指數收跌9點，跌幅0.22%，報4443點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.24%，報13678點。

聯合健康跌1.1%，報480.66美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累35點，而IBM升0.99%，報146.52元，貢獻道指9點。

科技股方面，蘋果收市報179.07元，升0.61%，谷歌母公司Alphabet收市報138.04元，跌0.12%，亞馬遜收市報137.63元，跌1.67%，Facebook收市報305.07元，升0.83%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.05%，報456點。德國DAX指數收跌0.4%，報15664點；法國CAC 40指數漲0.09%，報7282點；英國富時100指數收漲0.1%，報7660點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.03%，報6643點。

美國2年期債息曾升最多1.1%，是9月14日後最大升幅，當日升幅為1.19%。高見5.1094厘，是7月6日5.1176厘後最高。收市報5.0901厘，是2007年6月12日後收市新高，當日報5.0938厘。連升4日，累計升0.1209厘，對上一次連升4日是9月6日。

美國10年期債息曾升最多1.49%，是9月5日後最大升幅，當日升幅為2.18%。高見4.3667點厘，是2007年11月7日4.3745點厘後最高。收市報4.3586厘，是2007年11月6日後收市新高，當日報4.3726厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至72.507基點，是9月18日69.69基點後最窄。收市報73.575基點，是9月15日後收市最窄，當日報70.438基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至108.72基點，是8月22日108.232基點後最窄。收市報110.367基點，是3月17日後收市新高，當日報102.686基點。

道指曾跌最多0.9%，是9月15日後最大跌幅，當日跌幅為0.96%。低見34311.69點，是9月6日34291.56點後最低。收市報34517.73點，是9月7日後收市新低，當日報34500.73點。

標指曾跌最多0.83%，是9月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見4416.61點，是8月28日4414.98點後最低。收市報4443.95點，是8月28日後收市新低，當日報4433.31點。

納指曾跌最多0.96%，是9月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見13578.87點，是8月25日13376.35點後最低。收市報13678.19點，是8月25日後收市新低，當日報13590.65點。

 

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