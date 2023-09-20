個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.82%，折合報309.85元；阿里巴巴（9988）升0.42%，折合報85.15元；美團（3690）跌0.72%，折合報120.83元；匯控（0005）升1.65%，折合報61.7元；建行（0939）跌0.35%，折合報4.41元。

道期現跌0.022%；標期現升0.01%；納期現跌0.01%。日本東證指數現跌0.22%；韓國KOSPI指數現升0.25%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.43%。

VIX指數隔晚升0.78%或0.11點，報14.11點。

紐油現升0.36%或0.32美元，報91.53美元；布油現升0.08%或0.07美元，報94.42美元；金價現跌0.01%或0.26美元，報1931.1美元；LME 銅期貨隔晚跌0.8%或67美元，報8292.5美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0041厘，報4.3627厘。

今日焦點股份可留意：

蔚來（9866）10億可轉債，息3.875%及4.625%，溢價30%。

兩公司最快今日公布業績，包括，國浩集團（0053）及陽光１００中國（2608）。

阿里影業（1060）擬發13億元新股向母公司收購大麥。阿里影業13億元購現場演出供應商，發新股支付。

煤氣（0003）國家電投舉辦第三屆TERA-Award，前兩屆部份獲獎者獲煤氣投資。

百濟神州（6160）與諾華終止授權協議，諾華仍提供過渡服務。

京東物流（2618）：京東航空首班國際貨運航線今日啟航。

中國飛機租賃（1848）全額回購兩筆美元債要約有效投標本金額。

吉利（0175）分拆極氪據報有望取得180億美元估值。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。

花旗削中國恒大（3333）目標價至0.5元。

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