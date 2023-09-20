恒指今早低開57點或0.33%，報17939點，大市成交金額10億元；國指今早低開25點或0.41%，報6210點。恒生科技指數開市報3963點，跌0.53%。金融、非必需消費品、信息技術、必需消費品股推低大市。上升股份比例為4.73%，下跌為5.67%，無升跌為89.58%。
友邦（1299）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，40隻下跌，24隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.98%，報10.28元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.66%，報13元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，15隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.4元，升0.89%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報67.75元，跌13.58%。
恒指低於主要平均線。科指跌穿250天線(3979.48點)。
蔚來（9866）10億可轉債，息3.875%及4.625%，溢價30%。開市報67.75元，跌13.58%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，國浩集團（0053）無成交，報57.9元。陽光１００中國（2608）停牌。
阿里影業（1060）擬發13億元新股向母公司收購大麥。阿里影業13億元購現場演出供應商，發新股支付。開市報0.59元，升7.27%。
煤氣（0003）國家電投舉辦第三屆TERA-Award，前兩屆部份獲獎者獲煤氣投資。開市報5.57元，跌0.18%。
百濟神州（6160）與諾華終止授權協議，諾華仍提供過渡服務。開市報126.9元，跌0.08%。
京東物流（2618）：京東航空首班國際貨運航線今日啟航。開市報9.93元，無升跌。
中國飛機租賃（1848）全額回購兩筆美元債要約有效投標本金額。無成交，報3.99元。
吉利（0175）分拆極氪據報有望取得180億美元估值。開市報9.65元，無升跌。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報81.15元，升0.25%。
花旗削中國恒大（3333）目標價至0.5元。開市報0.55元，無升跌。
破頂股包括，安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升1.85%；海鑫集團（1850）創52周高，見3.87元，開市報3.87元，無升跌；智勤控股（9913）創52周高，見3.24元，開市報3.24元，升1.89%。
創52周低，包括，李寧（2331）低見34.8元，開市報34.8元，跌1.14%；中國石墨（2237）低見0.485元，開市報0.485元，跌1.02%。
異動股
上升異動股，包括，萬勵達（8482）開市報0.114元，升14%；朗華國際集團（8026）開市報0.52元，升13.04%；BHCC HOLDING（1552）開市報0.107元，升12.63%；大豐港（8310）開市報0.244元，升10.91%；盈滙企業控股（2195）開市報0.6元，升9.09%；雲遊控股（0484）開市報0.88元，升8.64%；阿里影業（1060）開市報0.59元，升7.27%；梅斯健康（2415）開市報5.73元，升4.95%；中鋁國際（2068）開市報1.72元，升4.88%。
下跌異動股，包括，環亞國際醫療集團（1143）開市報1.52元，跌13.64%；蔚來（9866）開市報67.75元，跌13.58%；國藥科技股份（8156）開市報0.148元，跌9.2%；友聯國際教育租賃（1563）開市報2.23元，跌8.61%；生活概念（8056）開市報0.049元，跌7.55%；澳至尊（2031）開市報0.136元，跌6.21%；華康生物醫學（8622）開市報0.158元，跌4.82%；天譽置業（0059）開市報0.02元，跌4.76%；億達中國（3639）開市報0.22元，跌4.35%。
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