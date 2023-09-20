恒指今早低開57點或0.33%，報17939點，大市成交金額10億元；國指今早低開25點或0.41%，報6210點。恒生科技指數開市報3963點，跌0.53%。金融、非必需消費品、信息技術、必需消費品股推低大市。上升股份比例為4.73%，下跌為5.67%，無升跌為89.58%。