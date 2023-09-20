moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開57點 科指跌0.53% 跌穿250天線 蔚來跌13%

恒指今早低開57點或0.33%，報17939點，大市成交金額10億元；國指今早低開25點或0.41%，報6210點。恒生科技指數開市報3963點，跌0.53%。金融、非必需消費品、信息技術、必需消費品股推低大市。上升股份比例為4.73%，下跌為5.67%，無升跌為89.58%。

友邦（1299）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，40隻下跌，24隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.98%，報10.28元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.66%，報13元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，15隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.4元，升0.89%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報67.75元，跌13.58%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿250天線(3979.48點)。

蔚來（9866）10億可轉債，息3.875%及4.625%，溢價30%。開市報67.75元，跌13.58%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，國浩集團（0053）無成交，報57.9元。陽光１００中國（2608）停牌。

阿里影業（1060）擬發13億元新股向母公司收購大麥。阿里影業13億元購現場演出供應商，發新股支付。開市報0.59元，升7.27%。

煤氣（0003）國家電投舉辦第三屆TERA-Award，前兩屆部份獲獎者獲煤氣投資。開市報5.57元，跌0.18%。

百濟神州（6160）與諾華終止授權協議，諾華仍提供過渡服務。開市報126.9元，跌0.08%。

京東物流（2618）：京東航空首班國際貨運航線今日啟航。開市報9.93元，無升跌。

中國飛機租賃（1848）全額回購兩筆美元債要約有效投標本金額。無成交，報3.99元。

吉利（0175）分拆極氪據報有望取得180億美元估值。開市報9.65元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報81.15元，升0.25%。

花旗削中國恒大（3333）目標價至0.5元。開市報0.55元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升1.85%；海鑫集團（1850）創52周高，見3.87元，開市報3.87元，無升跌；智勤控股（9913）創52周高，見3.24元，開市報3.24元，升1.89%。

破底股方面

創52周低，包括，李寧（2331）低見34.8元，開市報34.8元，跌1.14%；中國石墨（2237）低見0.485元，開市報0.485元，跌1.02%。

異動股

上升異動股，包括，萬勵達（8482）開市報0.114元，升14%；朗華國際集團（8026）開市報0.52元，升13.04%；BHCC HOLDING（1552）開市報0.107元，升12.63%；大豐港（8310）開市報0.244元，升10.91%；盈滙企業控股（2195）開市報0.6元，升9.09%；雲遊控股（0484）開市報0.88元，升8.64%；阿里影業（1060）開市報0.59元，升7.27%；梅斯健康（2415）開市報5.73元，升4.95%；中鋁國際（2068）開市報1.72元，升4.88%。

下跌異動股，包括，環亞國際醫療集團（1143）開市報1.52元，跌13.64%；蔚來（9866）開市報67.75元，跌13.58%；國藥科技股份（8156）開市報0.148元，跌9.2%；友聯國際教育租賃（1563）開市報2.23元，跌8.61%；生活概念（8056）開市報0.049元，跌7.55%；澳至尊（2031）開市報0.136元，跌6.21%；華康生物醫學（8622）開市報0.158元，跌4.82%；天譽置業（0059）開市報0.02元，跌4.76%；億達中國（3639）開市報0.22元，跌4.35%。

其他報道

港股ADR升11點 夜期低水17點 國浩等業績 美期亞股普遍向下

蔚來10億可轉債 息3.875%及4.625% 溢價30%

憂通脹 美5年、10年債息見近16年高 道指跌106點

北水增持國美 減持中石油