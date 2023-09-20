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美國聯邦檢察官擴大特斯拉「42號項目」調查範圍

上月曼哈頓聯邦檢察官正調查特斯拉（Tesla）（美：TSLA）將公司資金用於一個秘密工程「42號項目」（Project 42）。知情人士稱，檢察官現在已經擴大調查範圍，將對特斯拉及其他與馬斯克關聯的公司進行追蹤。

「42號項目」（Project 42）被指是為行政總裁馬斯克興建的玻璃住宅。該建築帶有住宅區，包括臥室、浴室和廚房。文件顯示，42號計劃已獲得了特斯拉法律團隊和董事會成員的密切關注，但相關調查的結果和該計劃的現狀尚未披露。

聯邦檢察官懷疑馬斯克是否從2017年開始，用特斯拉的公司資源來為自己個人利益服務。除聯邦檢察官外，美國證券交易委員會(SEC)也在調查42號項目。 SEC要求上市公司揭露總額超過10,000美元的高階主管津貼和福利，包括使用私人保全、住房或飛機使用。 公司還必須揭露涉及高階主管利益超過12萬美元的任何交易。

馬斯克之前曾否認「42號項目」，並指目前並沒有建造或計劃建造玻璃屋。 但馬斯克傳記的作家Walter Isaacson卻在傳記中提到這間玻璃屋，並表示馬斯克只是延後建造了這棟玻璃屋。

 

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