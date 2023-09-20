港元現報7.8206元無升跌，曾貶值最多20點子，報7.8226元，亦曾升值最多9點子，報7.8197元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.98點子至4.815%；1星期HIBOR升3.92點子至5.22691%；2星期HIBOR升0.21點子至5.27024%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至5.21875%；6個月期HIBOR跌0.18點子至5.31494%；12個月期HIBOR跌1.85點子至5.47429%。

美元指數現報105.136升值0.003點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43932%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3481%，連續6日收窄，利差是2023年8月08日後最窄，當日差距為-0.2192%。

對上一次連續6日收窄，是2023年8月02日，當日利差報-0.0017%。

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