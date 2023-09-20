moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止10連升 隔夜息跌10點子

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連升，跌1.08點子至5.24649%，是9月18日後最低，當日報5.09123%。

港元現報7.8206元無升跌，曾貶值最多20點子，報7.8226元，亦曾升值最多9點子，報7.8197元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.98點子至4.815%；1星期HIBOR升3.92點子至5.22691%；2星期HIBOR升0.21點子至5.27024%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至5.21875%；6個月期HIBOR跌0.18點子至5.31494%；12個月期HIBOR跌1.85點子至5.47429%。

美元指數現報105.136升值0.003點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43932%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3481%，連續6日收窄，利差是2023年8月08日後最窄，當日差距為-0.2192%。

對上一次連續6日收窄，是2023年8月02日，當日利差報-0.0017%。

其他報道

德國內政部擬強制電訊商減少用華為中興5G設備

大摩：基金續拋售內地科技股 被動型基金已回吐今年買入金額

歐委會主席：調查中國電動車 因收到大量政府補貼

UAW考慮擴大罷工行動 通用等車廠將續談判

福特汽車與加拿大工會達成臨時協議以避免罷工

內險據報擬下調銀保渠道手續費率

碧桂園：截至上周五累計交付房屋38.1萬套

內地LPR維持不變 符預期

恒指低開57點 科指跌0.53% 跌穿250天線 蔚來跌13%

港股ADR升11點 夜期低水17點 國浩等業績 美期亞股普遍向下

蔚來10億可轉債 息3.875%及4.625% 溢價30%

憂通脹 美5年、10年債息見近16年高 道指跌106點

北水增持國美 減持中石油