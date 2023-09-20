港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連升，跌1.08點子至5.24649%，是9月18日後最低，當日報5.09123%。
港元現報7.8206元無升跌，曾貶值最多20點子，報7.8226元，亦曾升值最多9點子，報7.8197元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.98點子至4.815%；1星期HIBOR升3.92點子至5.22691%；2星期HIBOR升0.21點子至5.27024%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至5.21875%；6個月期HIBOR跌0.18點子至5.31494%；12個月期HIBOR跌1.85點子至5.47429%。
美元指數現報105.136升值0.003點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43932%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3481%，連續6日收窄，利差是2023年8月08日後最窄，當日差距為-0.2192%。
對上一次連續6日收窄，是2023年8月02日，當日利差報-0.0017%。
其他報道
恒指低開57點 科指跌0.53% 跌穿250天線 蔚來跌13%
港股ADR升11點 夜期低水17點 國浩等業績 美期亞股普遍向下