JPEX表示，就對於新聞發佈發言人惡意針對指出，公司JPEX已停止平台交易運作，此番言論實屬嚴重誹謗行為，罔顧事實，嚴正重申，平台現階段正配合條例﹐逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架，以配合香港法規並繼續服務大眾。JPEX指出，平台所有交易對功能一直正常運作﹐從沒間斷，亦繼續提供自由買賣服務，並一直下調提幣手續費，而新近組建的專責小組正繼續協助平台用戶，日以繼夜進行優先提幣的處理。

JPEX批證監會失實陳述

JPEX又反擊證監會，批其一再否認與公司曾進行聯絡，此明顯屬失實陳述。該公司指，2022年4月至2023年8月期間，一直向證監會溝通並尋求相關指引，冀達致其要求，從而得出一個合法合規的方向以服務大眾，但一直沒有得到正面回覆及指引。

根據JPEX聲明附上的電郵紀錄，有關電郵分別由JPEX客戶服務部一位名叫Austin Archibald員工發出，以及一位名叫Christine Johnson員工代JPEX市場總監Sally Clarin發出。JPEX網站均無上述三人資料。

對於有指平台私自保管客戶私鑰，JPEX指出，知名的交易所如幣安Binance﹑COINBASE﹑Bybit等，所有中心化交易所全部都是由平台保管所有客戶私鑰，除方便用戶外，亦會向使用者提供更專業的保安方式，以保障用戶的資產安全。

JPEX表示，對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望，其態度不止有違政府希望將香港打造為WEB 3.0 之都的政策發展方針，其偏頗的態度，更並未實踐本身所應該擔當，一個公平公正的監管角色，更遑論保障香港的萬千投資者。

JPEX表示，已參考了大量數據及成功的歷史案例，制定出一套可行的方案讓平台所有用戶進行公投，並正完善相關的內容及細節，以於未來一周公告中發布。該公司重申，未來將會堅定不移地繼續營運下去，而緊急提幣申請的專責小組，仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。

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