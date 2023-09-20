文章日期：2023年9月20日 11:42
滬深三大指數半日低收。滬指低開低走，以近日低位收市，收報3114點，跌10點或0.33%，成交額1443億元人民幣（下同）。
深證成指同樣走低，最低見過10086點，收報10096點，跌29點或0.29%，成交額2027億元，兩市合共成交額3470億元。
創板指跌穿2000點大關，以近半日低位收市，收報1991點，跌11點或0.57%。
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