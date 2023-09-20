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恒指半日跌134點 科指跌1.8% 見逾兩個月低 舜宇跌7%

聯儲局議息前，美股隔晚因憂通脹而下跌，美期延續跌勢，港股亦低開低走，科指跌穿250天線，低見3908.8點，是7月7日3851.82點後最低。歐盟調查內地電動車，車股向下，蔚來（9866）落實可轉債細節，跌幅較大。

恒指今早低開57點，高位跌1點，低位跌142點，高低波幅140點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為14.84%，下跌為33.87%，無升跌為51.28%。

恒指半日跌134點或0.75%，報17862點，大市成交金額366億元；國指跌53點或0.87%，報6181點。恒生科技指數收報3910點，跌1.88%。

藍籌股成交金額139.17億元，佔大市成交38.02%；科指成份股成交金額79.05億元，佔大市成交21.59%；國指成份股成交金額119.81億元，佔大市成交32.73%。

24隻雙櫃台股，總成交0.2億元人民幣，相當於約0.22億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.12%，至57.34億元，佔大市成交15.66%。牛熊證成交金額16.56億元，減少33.09%；窩輪成交金額40.78億元，減少9.94%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，57隻下跌，7隻無升跌。新奧（2688）升3.13%，收報64.25元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌7.42%，收報56.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報152元，升1.13%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報68.5元，跌12.63%。

恒指低於主要平均線。科指跌穿250天線(3979.27點)。

北水南下合計淨流入12.33億元，較上日減少64.65%，連續第5日流入，累計流入172.59億元，對上一次連續5日淨流入是8月25日。南水北上合計淨流出22.42億元人民幣，較上日減少7.48%，連續第2日流出，累計流出46.64億元。

大摩：基金續拋售內地科技股 被動型基金已回吐今年買入金額。騰訊（0700）收報308.8元，跌1.15%。阿里巴巴（9988）收報84.55元，跌0.29%。美團（3690）收報118.8元，跌2.38%。京東（9618）收報118.5元，跌0.92%。

歐委會主席：調查中國電動車 因收到大量政府補貼。吉利（0175）收報9.53元，跌1.24%。比亞迪（1211）收報244.8元，跌0.73%。長城汽車（2333）收報9.32元，跌1.58%。小鵬（9868）收報68.45元，跌5.13%。五菱（0305）見52周低0.57元，收報0.57元，跌3.39%。理想汽車（2015）收報152元，升1.13%。蔚來（9866）收報68.5元，跌12.63%。零跑（9863）收報38.4元，跌1.79%。恒大汽車（0708）收報0.87元，升8.75%。

碧桂園（2007）：截至上周五累計交付房屋38.1萬套。收報1.01元，無升跌。

蔚來（9866）10億可轉債，息3.875%及4.625%，溢價30%。收報68.5元，跌12.63%。蔚來曾跌最多13.58%，是3月2日後最大跌幅，當日跌幅為13.8%。低見67.75元，是6月27日66.35元後最低。連跌3日，累計跌15.5元，對上一次連跌3日是9月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月15日。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，國浩集團（0053）收報57.9元，無升跌。

陽光１００中國（2608）停牌。

阿里影業（1060）擬發13億元新股向母公司收購大麥。阿里影業13億元購現場演出供應商，發新股支付。收報0.57元，升3.64%。

煤氣（0003）國家電投舉辦第三屆TERA-Award，前兩屆部份獲獎者獲煤氣投資。收報5.58元，無升跌。

百濟神州（6160）與諾華終止授權協議，諾華仍提供過渡服務。收報120.9元，跌4.8%。

京東物流（2618）：京東航空首班國際貨運航線今日啟航。創上市新低，見9.78元，收報9.79元，跌1.41%。

中國飛機租賃（1848）全額回購兩筆美元債要約有效投標本金額。收報3.95元，跌1%。

吉利（0175）分拆極氪據報有望取得180億美元估值。收報9.53元，跌1.24%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報80.35元，跌0.74%。

花旗削中國恒大（3333）目標價至0.5元。收報0.51元，跌7.27%。

破頂股表現

破頂股包括，永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.57元，收報2.45元，升14.49%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.85元，收報1080.85元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1087.6元，收報1087.6元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見536.8元，收報536.8元，升0.36%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.55元，收報2.52元，無升跌；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見3.43元，收報3.42元，升2.4%；碧生源（0926）創52周高，見5.3元，收報5.26元，升6.91%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.25元，收報3.22元，跌0.92%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.395元，跌1.25%；海鑫集團（1850）創52周高，見3.93元，收報3.88元，升0.26%；銀濤控股（1943）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升1.57%；贏家時尚（3709）創52周高，見14.84元，收報14.76元，升1.65%；智勤控股（9913）創52周高，見3.24元，收報3.22元，升1.26%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.58元，收報0.59元，跌3.28%；萬科（2202）低見8.73元，收報8.86元，無升跌；當代置業（1107）低見0.064元，收報0.064元，跌5.88%；中駿集團（1966）低見0.315元，收報0.315元，跌4.55%；中梁（2772）低見0.305元，收報0.305元，跌8.96%；京東物流（2618）低見9.78元，收報9.79元，跌1.41%；恒基發展（0097）低見0.179元，收報0.18元，跌7.69%；正商實業（0185）低見0.201元，收報0.225元，跌3.85%；中國天弓控股（0428）低見0.151元，收報0.196元，跌3.92%；彩虹新能源（0438）低見3.29元，收報3.45元，升2.07%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見34.65元，收報35.1元，跌0.28%；舜宇（2382）低見56.7元，收報56.8元，跌7.42%；五菱（0305）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；九毛九（9922）低見10.54元，收報10.6元，跌5.19%；呷哺呷哺（0520）低見3.21元，收報3.22元，跌3.59%；上海復旦（1385）低見15.98元，收報16.02元，跌3.38%；恒安（1044）低見26.55元，收報26.55元，跌1.3%；澳優（1717）低見2.96元，收報2.96元，跌0.67%；潤泥（1313）低見2.15元，收報2.2元，升0.46%；智富資源投資（0007）低見0.11元，收報0.113元，跌9.6%。

異動股

上升異動股，包括，恒益控股（1894）收報0.38元，升52%；康大食品（0834）收報0.26元，升42.86%；中國石墨（2237）見52周低0.46元，收報0.64元，升30.61%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.078元，升25.81%；天利控股集團（0117）收報0.475元，升23.38%；中國金石（1380）收報0.56元，升23.08%；HM INTL HLDGS（8416）收報0.12元，升20%；普天通信集團（1720）收報0.068元，升19.3%；聯洋智能控股（1561）收報0.212元，升18.44%；ＥＰＳ創健科技（3860）收報0.98元，升18.07%；和嘉控股（0704）收報0.176元，升17.33%。

下跌異動股，包括，魯大師（3601）收報1.41元，跌25.79%；東方大學城控股（8067）創上市新低，見0.24元，收報0.24元，跌22.58%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.93元，跌22.18%；國藥科技股份（8156）創上市新低，見0.112元，收報0.128元，跌21.47%；運興泰集團（8362）收報0.026元，跌18.75%；中國衛生集團（0673）收報1元，跌17.36%；源想集團（8401）創上市新低，見0.094元，收報0.099元，跌16.81%；日光控股（8451）收報0.18元，跌16.28%；力天影業（9958）收報1.4元，跌15.15%；賽伯樂國際控股（1020）見52周低0.075元，收報0.08元，跌14.89%；順風清潔能源（1165）收報0.018元，跌14.29%。

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