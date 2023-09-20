國泰（0293）公布8月份客、貨運量數據。8月載客178.498萬人次，較2022年同月增加603%。月內收入乘客千米數按年上升342.8%。乘客運載率增加19.4個百分點至88%，以可用座位千米數計算的運力按年增加244.9%。
今年首八個月，載客人次較去年同期增加1,302%，運力上升 633.1%，而收入乘客千米數則上升876.7%。
國泰航空8月份運載11.6919萬公噸貨物，較去年同月增加 11.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加 13.2%，運載率下跌8.2個百分點至 58.8%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 29%。今年首八個月，載貨量較去年同期增加 20.8%，運力增加 87.8%，而貨物收入噸千米數則上升60.5%。
顧客及商務總裁劉凱詩表示，對2023年餘下數月的前景保持樂觀。繼續為顧客增加更多航班，尤其是往返內地，現時每周營運約170 班航班，往來內地15個城市16個航點。此外，公司於月初亦已公布，往返科倫坡及真奈的航班將於2024年2月恢復，繼續為顧客帶來更多航點。
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