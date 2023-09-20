人民銀行8月再度降準0.25個百分點，渣打指因應存在多項結構性因素，加上市場信心低迷，削弱了傳統刺激措施的實際效力，因此認為內地進一步放鬆以維持經濟持續復蘇。渣打維持預測人行在今年第四季和明年第一季下調中期借貸便利（MLF）利率各一次，每次下調0.1厘。此外，明年第一季將再次下調存款準備金率0.25個百分點，確保為推動明年信貸增長提供充足流動性。

8月內地房地產投資和已售住宅面積，按年降幅分別達10.9%和15%。內地8月底推出多項支持房地產市場政策，包括放寬首套和二套房首付比例分別至兩成和三成，實行首套房貸款「認房不認貸」等。渣打指雖然近期有回暖，但他們對房地產市場前景仍持謹慎態度。

渣打指出，降低首付比例下調受益城市可能僅有少數一二線城市，其他多數城市自2022年起已經放鬆，估算受益最低首付比例下調城市的全年房屋銷售面積，佔全國全年房屋銷售面積比重僅15%左右，因此對整體房地產市場的積極影響或較為有限。

另外，渣打估計截至2022年底，國內家庭平均負債佔可支配收入的比重達99%，或將抑制居民貸款增長，降低房地產市場持續復蘇的可能性。更長期來看，該行進行5月的2023年上半年中國房地產開發商信心調研結果顯示，由於預計人口規模將減少、經濟增長放緩和二手房市場規模不斷擴大，40家受訪開發商中73%的開發商預計未來五年國內新房銷量年均降幅在0至10%範圍內。

8月零售和工業生產好過市場預期，渣打認為，暑期結束後旅遊出行相關需求能否保持韌性還有待觀察，而未來數月預計工業生產活動將持續面臨房地產投資下降和出口增長放緩帶來的逆風阻力。

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