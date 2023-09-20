恒指今早低開57點，高位跌1點，低位跌163點，高低波幅162點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.86%，下跌為39.27%，無升跌為39.86%。

恒指收市跌111點或0.62%，報17885點，大市成交金額712億元，較上日減少6.47%，是年6月23日697.98億元成交後最少；國指跌53點或0.86%，報6181點。恒生科技指數收報3921點，跌1.58%。

藍籌股成交金額323.31億元，佔大市成交45.4%；科指成份股成交金額173.5億元，佔大市成交24.36%；國指成份股成交金額269.47億元，佔大市成交37.84%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.78%，至66.69億元，佔大市成交9.35%。牛熊證成交金額22.11億元，減少10.66%；窩輪成交金額44.58億元，減少1.56%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，60隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升2.76%，收報108元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.46%，收報58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報152.1元，升1.2%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報69.1元，跌11.86%。

恒指續低於主要平均線。科指跌穿250天線(3979.31點)。

北水南下合計淨流入31.99億元，較上日減少8.23%，連續第5日流入，累計流入192.26億元，對上一次連續5日淨流入是8月25日。南水北上合計淨流出35.4億元人民幣，較上日增加46.1%，連續第2日流出，累計流出59.63億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.91%，低見17833.2點，是9月19日17832.3點後最低。收市報17885.6點，是8月23日後收市新低，當日報17845.92點。

科指曾跌最多2.04%，低見3903.63點，是7月7日3851.82點後最低。收市報3921.83點，是7月7日後收市新低，當日報3901.21點。連跌3日，累計跌156.08點，對上一次連跌3日是9月7日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是4月25日。

國指曾跌最多1.06%，低見6169.34點，是9月19日6169.17點後最低。收市報6181.73點，是8月25日後收市新低，當日報6175.29點。

午後消息股表現

國泰（0293）8月載客量按年增加6倍。收報8.16元，跌0.49%。

今早及隔晚消息股表現

大摩：基金續拋售內地科技股 被動型基金已回吐今年買入金額。騰訊（0700）收報309.2元，跌1.02%。阿里巴巴（9988）收報84.5元，跌0.35%。美團（3690）收報119.2元，跌2.05%。京東（9618）收報118元，跌1.34%。

歐委會主席：調查中國電動車 因收到大量政府補貼。吉利（0175）收報9.48元，跌1.76%。比亞迪（1211）收報244.4元，跌0.89%。長城汽車（2333）收報9.3元，跌1.8%。小鵬（9868）收報68.1元，跌5.61%。理想汽車（2015）收報152.1元，升1.2%。蔚來（9866）收報69.1元，跌11.86%。零跑（9863）收報38.7元，跌1.02%。恒大汽車（0708）收報0.86元，升7.5%。

碧桂園（2007）：截至上周五累計交付房屋38.1萬套。收報1.02元，升0.99%。

蔚來（9866）10億可轉債，息3.875%及4.625%，溢價30%。收報69.1元，跌11.86%。蔚來曾跌最多13.58%，是3月2日後最大跌幅，當日跌幅為13.8%。低見67.75元，是6月27日66.35元後最低。收市報69.1元，是6月27日後收市新低，當日報68.25元。連跌3日，累計跌14.900002元，對上一次連跌3日是9月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月15日。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，國浩集團（0053）收報57.5元，跌0.69%。陽光１００中國（2608）停牌。

阿里影業（1060）擬發13億元新股向母公司收購大麥。阿里影業13億元購現場演出供應商，發新股支付。收報0.58元，升5.45%。

煤氣（0003）國家電投舉辦第三屆TERA-Award，前兩屆部份獲獎者獲煤氣投資。收報5.56元，跌0.36%。

百濟神州（6160）與諾華終止授權協議，諾華仍提供過渡服務。收報121元，跌4.72%。

京東物流（2618）：京東航空首班國際貨運航線今日啟航。創上市新低，見9.7元，收報9.71元，跌2.22%。

中國飛機租賃（1848）全額回購兩筆美元債要約有效投標本金額。收報3.95元，跌1%。

吉利（0175）分拆極氪據報有望取得180億美元估值。收報9.48元，跌1.76%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報80.35元，跌0.74%。

花旗削中國恒大（3333）目標價至0.5元。收報0.5元，跌9.09%。

破頂股表現

破頂股包括，永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.68元，收報2.68元，升25.23%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.85元，收報1080.5元，跌0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1045.2元，收報1044.75元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1087.6元，收報1087.6元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見536.8元，收報536.8元，升0.36%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1009.5元，收報1009.5元，升0.09%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.8元，收報161.8元，升0.03%；宜明昂科（1541）創上市新高，見28.7元，收報28元，升6.87%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.55元，收報2.48元，跌1.59%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見3.43元，收報3.38元，升1.2%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.275元，收報0.26元，升13.04%；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.23元，收報0.23元，升6.98%；碧生源（0926）創52周高，見5.3元，收報5.01元，升1.83%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.26元，收報3.23元，跌0.62%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升25%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.25元，收報1.22元，升4.27%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升13.64%。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.58元，收報0.6元，跌1.64%；萬科（2202）低見8.73元，收報8.84元，跌0.23%；當代置業（1107）低見0.063元，收報0.07元，升2.94%；中駿集團（1966）低見0.315元，收報0.32元，跌3.03%；中梁（2772）低見0.305元，收報0.31元，跌7.46%；成實外教育（1565）低見0.115元，收報0.117元，跌2.5%；東軟教育（9616）低見2.63元，收報2.74元，無升跌；京東物流（2618）低見9.7元，收報9.71元，跌2.22%；綠心集團（0094）低見0.043元，收報0.052元，跌5.45%；恒基發展（0097）低見0.178元，收報0.179元，跌8.21%。

92隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見34.45元，收報34.6元，跌1.7%；舜宇（2382）低見55.85元，收報58元，跌5.46%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.88元，收報3.9元，跌1.27%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；五菱（0305）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；九毛九（9922）低見10.54元，收報10.68元，跌4.47%；呷哺呷哺（0520）低見3.2元，收報3.24元，跌2.99%；九龍倉置業（1997）低見29.9元，收報30.25元，跌1.14%；晶門半導體（2878）低見0.32元，收報0.325元，跌2.99%。

異動股

上升異動股，包括，中國興業控股（0132）見52周低0.116元，收報0.295元，升121.8%；華科資本（1140）收報0.36元，升111.76%；恒益控股（1894）收報0.435元，升74%；康大食品（0834）收報0.255元，升40.11%；中國石墨（2237）見52周低0.46元，收報0.66元，升34.69%；智中國際（6063）收報0.068元，升33.33%；易通訊集團（8031）收報0.56元，升31.76%；原生態牧業（1431）收報0.15元，升30.43%；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.68元，收報2.68元，升25.23%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升25%。

下跌異動股，包括，魯大師（3601）創上市新低，見0.98元，收報1元，跌47.37%；HOME CONTROL（1747）收報0.45元，跌33.82%；樂氏國際控股（1529）創上市新低，見0.055元，收報0.08元，跌27.93%；康達環保（6136）創上市新低，見0.2元，收報0.228元，跌27.62%；國藥科技股份（8156）創上市新低，見0.112元，收報0.122元，跌25.15%；強泰環保（1395）見52周低0.106元，收報0.107元，跌23.02%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.92元，跌22.58%；三巽控股（6611）收報0.145元，跌18.54%；泰錦控股（8321）收報0.187元，跌18.34%；華康生物醫學（8622）收報0.138元，跌16.87%。

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