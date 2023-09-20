日本電子遊戲開發商任天堂（日：7974）首次於香港舉行「Nintendo Live」。任天堂宣布，「Nintendo Live 2023 HONG KONG」將於11月25日（六）及11月26日（日）於香港會議展覽中心舉行。
任天堂指，參加「Nintendo Live 2023 HONG KONG」需要提前預約入場。有關詳細的活動內容及預約方法，預定於10月在任天堂（香港）Facebook專頁及任天堂香港的官方網頁公布。
任天堂透露，會場內將設置遊戲體驗攤位、可拍照留念的攝影區及商品販售區，是次活動適合任何年齡的人士參與。此外，「Nintendo Live 2023 HONG KONG 斯普拉遁 3 大賽」及「Nintendo Live 2023 HONG KONG 瑪利歐賽車8 豪華版 大賽」也預定舉行。除了當天於會場舉行的大賽外，於預選大賽勝出的前幾名玩家或隊伍也能獲得出場資格。
Nintendo Live 2023 HONG KONG 斯普拉遁 3 預選大賽
《瑪利歐賽車８ 豪華版》線上大賽2023「Mario Kart HK Open」 （已於9月16日舉行）
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