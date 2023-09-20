任天堂指，參加「Nintendo Live 2023 HONG KONG」需要提前預約入場。有關詳細的活動內容及預約方法，預定於10月在任天堂（香港）Facebook專頁及任天堂香港的官方網頁公布。

任天堂透露，會場內將設置遊戲體驗攤位、可拍照留念的攝影區及商品販售區，是次活動適合任何年齡的人士參與。此外，「Nintendo Live 2023 HONG KONG 斯普拉遁 3 大賽」及「Nintendo Live 2023 HONG KONG 瑪利歐賽車8 豪華版 大賽」也預定舉行。除了當天於會場舉行的大賽外，於預選大賽勝出的前幾名玩家或隊伍也能獲得出場資格。

各預選大賽的舉辦時間及參加方法等資訊

Nintendo Live 2023 HONG KONG 斯普拉遁 3 預選大賽

《瑪利歐賽車８ 豪華版》線上大賽2023「Mario Kart HK Open」 （已於9月16日舉行）

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