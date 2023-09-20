中國移動於移動業務方面，月內錄得47.4萬個淨新增客戶，總客戶數升至9.86億個，年初至8月，累計新增1146.8萬個淨新增客戶。月內5G客户套餐客戶新增684.4萬個至7.33億個；有綫寬帶業務方面，8月錄得228.1萬個淨新增客戶，令總客戶數升至2.9億個。年初至8月，累計錄得1828.4萬淨新增客戶。

中國聯通移動業務方面，8月份「大聯接」用戶淨新增1070.1萬個客戶，總客戶數目升至9.47億個。月內5G套餐用戶淨新增489萬個至2.43億個。物聯網終端連接淨新增829.1個至4.6億個用户；而5G行業虛擬專網服務客戶則按月淨新增379個至6507個。

中國電信移動業務方面，月內錄得96萬個淨新增客戶，總客戶數升至4.03億個，年初至8月，累計新增1247萬個淨新增客戶。月內5G客户套餐客戶483萬個至3.03個；有綫寬帶業務方面，8月錄得91萬個淨新增客戶，令總客戶數升至1.88億個。年初至8月，累計錄得687萬淨新增客戶。

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