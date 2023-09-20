WeChat Pay HK指出，學生人民幣交易金額將自動轉為港幣結算，免卻提前兌換人民幣的繁複過程，更可享受的超優惠匯率及零手續費福利。發放消費金時，家長可同時透過「親情卡片」，傳送窩心訊息及祝福。

「暢遊內地消費金」功能將於9月28日推出，為迎接新一批「小用戶」，WeChat Pay HK 將向每位新開通帳戶並已完成身份認證的12至25歲用戶，提供包括通用電子現金券等總值超過80元的迎新禮遇，全方位照顧內地遊學需要。

此外，學生在內地體驗跨境支付同時亦可體驗慈善數碼化，為慈善出力。學生透過WeChat Pay HK每日完成首筆消費、發放利是或轉賬且金額高於1元時，可免費獲得一朵小紅花，每朵小紅花相等於騰訊基金會的1元捐款。學生透過「慈善」頁面選項進入「日行一善」專頁，把小紅花捐贈給香港公益金撥款支持的會員機構及項目，當中包括公益金寶達銀鈴護士站、長者脫牙優惠計劃以及白內障手術資助。每捐出一朵小紅花，騰訊基金會將會捐1元善款，並由香港公益金分別捐予有關機構及項目。

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