由於經濟和勞動力市場強勁，聯儲局官員對明年政策寬鬆的預期較之前下降。預測中值顯示，目前預計到2024年底聯邦基金利率將降至5.1%，高於6月時預測的4.6%。最新預計2025年末利率將降至3.9%，2026年末降至2.9%。

鮑威爾表示，中性利率可能高於當前的估計，但決策者尚不清楚。「考慮到利率的變化，經濟可以說已經強於許多人的預期」，「也有可能」，「出於各種原因，中性利率更高。我們不清楚，」鮑威爾表示，「也有可能只是因為政策限制力度不夠、持續時間不夠長」。

通脹方面，鮑威爾表示，「我們致力於實現並維持一種足夠限制性的貨幣政策立場，以期通脹率假以時日能降至2%的目標」。

他強調， 聯儲局在評估數據以及不斷變化的經濟前景和風險時將「謹慎行事」，這個態度呼應了上個月他在央行年會上的發言。

鮑威爾說，「我們認為已經非常接近我們需要達到的目標」。鮑威爾表示，「軟著陸」不是聯儲局對經濟的基線預期，而是在抗通脹路上的一個主要目標。

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