道瓊斯工業平均指數收跌76點，跌幅0.23%，報34440點。標普500指數收跌41點，跌幅0.94%，報4402點。納斯達克綜合指數收跌209點，或1.53%，報13469點。

微軟跌2.4%，報320.77美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低51點，而聯合健康升2.39%，報492.13元，貢獻道指75點。

科技股方面，蘋果收市報175.49元，跌1.99%，谷歌母公司Alphabet收市報133.74元，跌3.11%，亞馬遜收市報135.29元，跌1.7%，Facebook收市報299.67元，跌1.77%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.91%，報460點。德國DAX指數收漲0.75%，報15781點；法國CAC 40指數漲0.67%，報7330點；英國富時100指數收漲0.94%，報7731點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.91%，報6583點。

美國2年期債息曾升最多1.68%，是9月5日後最大升幅。曾高見5.1758厘，是2006年7月19日5.243厘後最高。收市報5.1758厘，是2006年7月18日後收市新高，當日報5.1831厘。連升5日，累計升0.2066厘，對上一次連升5日是7月5日。

美國10年期債息曾升最多1.11%，高見4.407厘，是2007年11月1日4.5061厘後最高。收市報4.407厘，是2007年10月31日後收市新高，當日報4.4708厘。連升2日，累計升0.1045厘，對上一次連升2日是9月15日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至80.048基點，是8月31日80.599基點後最闊。收市報77.097基點，是8月30日後收市最闊，當日報77.407基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至108.061基點，是3月20日102.355基點後最窄。收市報108.845基點，是3月17日後收市最窄，當日報102.686基點。連續2日收窄，累計7.425基點，對上一次連升2日是9月15日。

道指曾跌最多0.24%，低見34434.29點，是9月19日34311.69點後最低。收市報34440.88點，是8月25日後收市新低，當日報34346.9點。連跌2日，累計跌183.42點，對上一次連跌2日是9月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月1日。

標指曾跌最多0.96%，是9月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見4401.38點，是8月25日4356.29點後最低。收市報4402.2點，是8月24日後收市新低，當日報4376.31點。連跌2日，累計跌51.33點，對上一次連跌2日是9月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月1日。

納指曾跌最多1.54%，是9月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見13467.28點，是8月25日13376.35點後最低。收市報13469.13點，是8月24日後收市新低，當日報13463.97點。連跌2日，累計跌241.11點，對上一次連跌2日是9月5日。

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