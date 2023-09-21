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港股ADR跌42點 夜期高水72點 美期亞股跌

美股下跌，港股ADR跌42點或0.24%，報17843點，夜期升22點或0.12%，報17958點，夜期高水72點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.36%，折合報308.09元；阿里巴巴（9988）跌0.77%，折合報83.85元；美團（3690）跌0.07%，折合報119.11元；匯控（0005）升0.16%，折合報61.2元；建行（0939）跌0.18%，折合報4.43元。

道期現跌0.02%；標期現跌0.12%；納期現跌0.22%。日本東證指數現跌0.08%；韓國KOSPI指數現跌0.86%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.42%。

VIX指數隔晚升7.29%或1.03點，報15.14點。

紐油現跌0.5%或0.45美元，報89.21美元；布油現跌0.42%或0.4美元，報93.13美元；金價現跌0.2%或4美元，報1926.3美元；LME 銅期貨隔晚升0.63%或53美元，報8345.5美元。美國10年期債息現升0.5%或0.0222厘，報4.4292厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，CWT INT'L（0521）及聯合醫務（0722）

陽光100（2608）復牌。

威馬汽車借殼港股Apollo出行（0860）失敗後，主席何敬豐辭任主席，許晉瑛接接替。

匯控（0005）擬推78億元支持綠色產業發展。

廣州再放寬限購，增值税免税年限調整至2年。

中移動（0941）8月5G淨增684萬戶。

中國聯通（0762）5G套餐用戶淨新增489萬個。

中國電信（0728）5G客户套餐客戶483萬個。

黃光裕減持國美（0493），套現879萬元。

友邦（1299）：委任馬拉央行前行長為非執董。

 

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