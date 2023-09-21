恒指今早低開89點或0.51%，報17795點，大市成交金額17億元；國指今早低開35點或0.58%，報6146點。恒生科技指數開市報3887點，跌0.87%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為5.32%，下跌為5.66%，無升跌為89%。