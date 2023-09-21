恒指今早低開89點或0.51%，報17795點，大市成交金額17億元；國指今早低開35點或0.58%，報6146點。恒生科技指數開市報3887點，跌0.87%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為5.32%，下跌為5.66%，無升跌為89%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。創科實業（0669）、銀娛（0027）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，42隻下跌，22隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.53%，報10.12元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2.28%，報12.88元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，17隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報29.25元，升1.39%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報64.6元，跌5.14%。
聯儲局維持息口不變。匯控（0005）開市報60.7元，跌0.65%。中銀香港（2388）開市報21.4元，升0.23%。恒生銀行（0011）開市報95.7元，無升跌。
本地地產股方面，新世界發展（0017）開市報15.38元，無升跌。新鴻基地產（0016）開市報80.25元，跌0.12%。長實集團（1113）開市報40.45元，跌0.12%。恒地（0012）開市報20.15元，無升跌。
魯大師（3601）：主要股東減持12.7%。開市報1.15元，升15%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CWT INT'L（0521）停牌。聯合醫務（0722）。無成交，報0.69元。
陽光100（2608）復牌。無成交，報0.37元。
威馬汽車借殼港股Apollo出行（0860）失敗後，主席何敬豐辭任主席，許晉瑛接接替。無成交，報0.075元。
匯控（0005）擬推78億元支持綠色產業發展。開市報60.7元，跌0.65%。
廣州再放寬限購，增值税免税年限調整至2年。中海外（0688）開市報16.14元，升0.88%。龍湖（0960）開市報15.12元，跌0.79%。華潤置地（1109）開市報32.35元，無升跌。碧桂園（2007）開市報1.02元，無升跌。合景泰富（1813）開市報1.05元，升3.96%。恒大（3333）開市報0.52元，升4%。雅居樂（3383）開市報1.03元，升1.98%。越秀地產（0123）開市報9.38元，跌0.42%。
中移動（0941）8月5G淨增684萬戶。開市報67.55元，跌0.22%。
中國聯通（0762）5G套餐用戶淨新增489萬個。無成交，報5.72元。
中國電信（0728）5G客户套餐客戶483萬個。開市報4元，跌0.25%。
黃光裕減持國美（0493），套現879萬元。開市報0.058元，無升跌。
友邦（1299）：委任馬拉央行前行長為非執董。開市報65.1元，跌0.69%。
破頂股包括，安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升1.85%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，無升跌；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，開市報1.29元，升4.03%。
1隻股份創上市新低，包括藥明巨諾－Ｂ（2126）低見1.92元，開市報1.92元，跌4.48%。
創52周低，其中包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，開市報0.65元，無升跌；五菱（0305）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%；九毛九（9922）低見10.52元，開市報10.52元，跌1.5%；李寧（2331）低見34.3元，開市報34.3元，跌0.87%；潤泥（1313）低見2.15元，開市報2.15元，無升跌；五菱汽車（0305）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%。
異動股
上升異動股，包括，魯大師（3601）開市報1.15元，升15%；國際商業結算（0147）開市報0.076元，升13.43%；久久王（1927）開市報0.165元，升12.24%；博安生物（6955）開市報21元，升10.53%；新娛科控股（6933）開市報0.275元，升10.44%；大豐港（8310）開市報0.246元，升8.37%；力圖控股（1008）開市報0.157元，升6.8%；金馬能源（6885）開市報1.91元，升6.11%；天譽置業（0059）開市報0.022元，升4.76%；京基金融國際（1468）開市報1.18元，升4.42%。
下跌異動股，包括，環亞國際醫療集團（1143）開市報1.6元，跌6.98%；金輝（0137）開市報0.62元，跌6.06%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.181元，跌5.73%；小鵬（9868）開市報64.6元，跌5.14%；藥明巨諾－Ｂ（2126）創上市新低，見1.92元，開市報1.92元，跌4.48%；意馬國際（0585）開市報2.6元，跌4.41%；中國石墨（2237）開市報0.64元，跌3.03%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌2.42%。
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