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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.04點子至5.23607%，是9月18日後最低，當日報5.09123%。

港元現報7.8237元貶值3點子，曾貶值最多29點子，報7.8263元，亦曾升值最多13點子，報7.8221元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.42點子至4.79083%；1星期HIBOR跌0.83點子至5.21857%；2星期HIBOR升2.12點子至5.29143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.6點子至5.2128%；6個月期HIBOR跌4.99點子至5.26506%；12個月期HIBOR跌2.43點子至5.45%。

美元指數現報105.589升值0.261點或0.25%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43857%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1813%，連續7日收窄，利差是2023年8月04日後最窄，當日差距為-0.1721%。

對上一次連續7日收窄，是2023年6月15日，當日利差報-0.3966%。

 

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