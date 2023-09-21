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恒指半日跌234點 科指跌2% 見3個月低 北水續入南水續出

聯儲局維持息口不變，美債息仍上升，亞股、美期向下，MSCI亞太指數勢創近一個月最大跌幅。對中國經濟復蘇的悲觀情緒持續，MSCI中國指數邁向去年11月以來最低收市水平。恒指國指見近1個月低，科指見3個月低，連跌4日兼7連陰。

恒指今早低開89點，高位跌61點，低位跌247點，高低波幅186點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為13.47%，下跌為34.25%，無升跌為52.27%。

恒指半日跌234點或1.31%，報17651點，大市成交金額423億元；國指跌85點或1.38%，報6096點。恒生科技指數收報3837點，跌2.16%。

藍籌股成交金額182.14億元，佔大市成交43.05%；科指成份股成交金額98.13億元，佔大市成交23.19%；國指成份股成交金額161.88億元，佔大市成交38.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.34%，至63.13億元，佔大市成交14.91%。牛熊證成交金額23.07億元，增加4.35%；窩輪成交金額40.05億元，減少10.15%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、新奧（2688）、中海外（0688）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，74隻下跌，1隻無升跌。新奧（2688）升1.58%，收報64.4元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.23%，收報4.53元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報28元，無升跌；跌幅最大的是小鵬（9868）收報64.1元，跌5.87%。

恒指、科指均低於主要平均線。

北水南下合計淨流入21.06億元，較上日減少34.16%，連續第6日流入，累計流入213.32億元，對上一次連續6日淨流入是8月28日。南水北上合計淨流出23.83億元人民幣，較上日減少32.68%，連續第3日流出，累計流出83.46億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.38%，是9月18日後最大跌幅，低見17638.2點，是8月22日17573.7點後最低。暫連跌2日，累計跌345.73點，對上一次連跌2日是9月6日。

科指曾跌最多2.22%，是9月18日後最大跌幅，低見3834.89點，是6月6日3810.8點後最低。暫連跌4日，累計跌240.81點，對上一次連跌4日是9月11日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2022年3月10日。

國指曾跌最多1.44%，是9月18日後最大跌幅，暫低見6092.95點，是8月23日6065.89點後最低。暫連跌2日，累計跌139.06點，對上一次連跌2日是9月11日。

個股表現

魯大師（3601）：主要股東減持12.7%。收報1.25元，升25%。

聯儲局維持息口不變。匯控（0005）收報60.75元，跌0.57%。中銀香港（2388）收報21.1元，跌1.17%。恒生銀行（0011）收報95.05元，跌0.68%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）見52周低15.14元，收報15.14元，跌1.56%。新鴻基地產（0016）收報79.75元，跌0.75%。長實集團（1113）見52周低40.2元，收報40.3元，跌0.49%。恒地（0012）收報19.9元，跌1.24%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CWT INT'L（0521）停牌。聯合醫務（0722）。收報0.69元，無升跌。

陽光100（2608）復牌。創52周高，見0.37元，見52周低0.114元，收報0.117元，跌68.38%。

威馬汽車借殼港股Apollo出行（0860）失敗後，主席何敬豐辭任主席，許晉瑛接接替。收報0.072元，跌4%。

匯控（0005）擬推78億元支持綠色產業發展。收報60.75元，跌0.57%。

廣州再放寬限購，增值税免税年限調整至2年。中海外（0688）收報16.08元，升0.5%。龍湖（0960）收報15.04元，跌1.31%。華潤置地（1109）收報32.1元，跌0.77%。碧桂園（2007）收報1.03元，升0.98%。合景泰富（1813）收報1.06元，升4.95%。恒大（3333）收報0.55元，升10%。雅居樂（3383）收報1.04元，升2.97%。越秀地產（0123）收報9.41元，跌0.11%。

中移動（0941）8月5G淨增684萬戶。收報68.45元，升1.11%。

中國聯通（0762）5G套餐用戶淨新增489萬個。收報5.75元，升0.52%。

中國電信（0728）5G客户套餐客戶483萬個。收報4.08元，升1.75%。

黃光裕減持國美（0493），套現879萬元。收報0.059元，升1.72%。

友邦（1299）：委任馬拉央行前行長為非執董。收報64.7元，跌1.3%。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見6.81元，收報6.79元，升1.34%；年年卡（3773）創上市新高，見2.6元，收報2.57元，無升跌；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.74元，收報2.67元，跌0.37%；中國移動（80941）創上市新高，見63.9元，收報63.9元，升0.87%；宜明昂科（1541）創上市新高，見29.3元，收報28.6元，升2.14%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.156元，收報0.118元，升8.26%；COSMOPOL INT'L（0120）創52周高，見1.78元，收報1.69元，升69%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見3.35元，收報3.31元，升2.48%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見3.93元，收報3.81元，跌1.04%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升8%；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，收報1.25元，升0.81%；海鑫集團（1850）創52周高，見4.36元，收報4.14元，升1.22%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.51元，收報0.495元，無升跌；陽光１００中國（2608）創52周高，見0.37元，見52周低0.114元，收報0.117元，跌68.38%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.88元，收報0.93元，跌1.06%；嘉里物流（0636）低見6.81元，收報6.81元，跌2.01%；京東物流（2618）低見9.52元，收報9.53元，跌1.85%；京東（9618）低見116.6元，收報116.8元，跌1.02%；正商實業（0185）低見0.187元，收報0.187元，跌9.66%；華顯光電（0334）低見0.25元，收報0.25元，跌7.41%；海螺創業（0586）低見6.65元，收報6.67元，跌3.19%；豐盛控股（0607）低見0.029元，收報0.03元，跌14.29%；安域亞洲（0645）低見0.093元，收報0.13元，升23.81%；瑞鑫國際集團（0724）低見0.105元，收報0.105元，跌14.63%。

74隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見55.55元，收報55.75元，跌3.88%；信利國際（0732）低見0.72元，收報0.72元，跌13.25%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.485元，跌2.02%；周大福（1929）低見10.9元，收報11元，升0.18%；廣汽集團（2238）低見3.81元，收報3.81元，跌2.31%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.65元，收報0.65元，無升跌；五菱（0305）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；九毛九（9922）低見10.28元，收報10.54元，跌1.31%；呷哺呷哺（0520）低見3.18元，收報3.2元，跌1.23%；九龍倉置業（1997）低見29.5元，收報29.6元，跌2.15%。

異動股

上升異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）創52周高，見1.78元，收報1.69元，升69%；照現生態國際控股（8245）收報0.092元，升64.29%；易點雲（2416）收報10.12元，升32.29%；魯大師（3601）收報1.25元，升25%；安域亞洲（0645）創上市新低，見0.093元，收報0.13元，升23.81%；中天湖南集團（2433）收報0.355元，升20.34%；北森控股（9669）收報6.93元，升15.69%；懶豬科技（8379）收報0.128元，升15.32%；國瑞健康（2329）收報0.088元，升14.29%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.081元，升14.08%。

下跌異動股，包括，陽光１００中國（2608）創52周高，見0.37元，見52周低0.114元，收報0.117元，跌68.38%；中國興業控股（0132）收報0.16元，跌45.76%；華科資本（1140）收報0.214元，跌40.56%；中國生態旅遊（1371）收報0.33元，跌19.51%；冠均國際控股（1629）創上市新低，見0.156元，收報0.156元，跌17.46%；中國宏光（8646）收報0.227元，跌17.45%；飛尚無煙煤（1738）收報0.3元，跌16.67%；沿海家園（1124）收報0.026元，跌16.13%；MINDTELL TECH（8611）收報0.12元，跌15.49%；錦藝集團控股（0565）見52周低0.102元，收報0.102元，跌15%；寶聯控股（8201）平上市低位0.046元，收報0.046元，跌14.81%。

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