釘釘副總裁李志勇表示，今次展示了科技如何令大規模賽事活動的辦賽過程更簡化和高效，亞運釘不僅可連結不同的人群，促進協作，更打造一個平台將有共同目標和興趣的參與者凝聚起來，相信使用智能協作平台提升大型體育賽事的營運效率和溝通將是必然趨勢。

亞運釘提供扁平化的組織架構，協助數萬名工作人員與志願者輕鬆與外部合作夥伴聯絡和溝通，並分享資訊、設置會議。亞運釘採用阿里雲基於領先深度學習和自然語言處理（NLP）技術的機器翻譯服務，可提供包括中文、英文、日文和泰文等14種語言的智能實時翻譯，方便工作人員和海外參賽者之間的交流。智能手機方面，亞運釘可在用戶與亞運會賽事綜合指揮大屏（MOC）之間實現實時音視頻連接，以便有需要時與所有工作人員及賽事場館進行聯絡，以作出決策並解決問題。

釘釘表示，過去數月亞運釘已成為賽事組織不可或缺的一部分，8月賽事籌備期間，釘釘訊息數量峰值超過450萬條，創建工作群組超過1.2萬個，服務範圍涵蓋行政審批、會議、培訓、贊助商支持、天氣監測和醫療支持等，亞運釘日均訪問量亦超過5萬次。賽事專用網絡上運行的許多其他應用程序式，包括用於視頻轉播、資訊技術管理和志願者管理的專用系統亦將很快投入使用，以進一步支持亞運會的運作。

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