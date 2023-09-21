moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】作弊餘波，孖屐亭有排煩？

「喂，即興HH，邊個得？」通訊軟件內的某群組，傳出即興酒聚的邀請，在過去幾個月出現的頻率似乎越來越高。無它，港股日日萬八點，促進港股流動性小組在經過一輪擾攘後全面失蹤，行家幾乎日日「搲手」。生意淡薄，不如「飲嘢」，也好，近期不是說要香港夜繽紛嗎？正好配合一下促進夜經濟。

「好忙，呢幾日晚晚OT，下次先。」正當群組內眾人紛紛附和，更已約好時間地點「陣間見」，任職銀行「孖屐亭」的Maggie竟然反高潮說很忙？市淡如斯，竟然還要晚晚OT？莫非淡市下高層「捽數」壓力大增，牽連到Marketing都要諗計去推廣生意？

「唔係啦，日忙夜忙都係Admin嘢，真係多得JPEX唔少。」JPEX近期引起的風波，相信有留意時事的都知道。JPEX在港鐵站內的宣傳Tagline是「投資，點止股票咁簡單」，幸好筆者及大部分行家朋友從事的，都是簡單的股票行業，由於未有中招，因此JPEX在朋友圈內引起的討論並不多。然而銀行Marketing竟然也與JPEX有關？難道虛擬資產交易平台在幾個月前獲准發牌後，連傳統銀行也想插上一腳，想趁機出招搶客？

「唉，成件事，其實既唔關JPEX事，亦唔關Crypto事，係關有冇用KOL嚟宣傳事。」話說，Maggie原來年初已經由銀行，轉到一間Online證券行做Marketing，原因是銀行規矩較多，宣傳模式傾向傳統及守舊，用Maggie的說法是「無咩發揮機會」。適逢Online券商搶人才，而且聘請前講明宣傳提案彈性更大，Maggie亦毅然決定離開Comfort Zone。轉投新公司幾個月，已經與同事合作推出多個開戶宣傳Campaign，當中包括找投資KOL用特定優惠碼開戶，就有佣金優惠或超市禮券回贈等，模式與JPEX谷開戶相近。

「JPEX一出事，就即刻有刷鞋友向大老闆打小報告，話我哋Marketing都有搵KOL谷開戶，X！」單用文字演繹，已感受到Maggie怒火中燒。「其實性質都唔同，我哋叫人開戶，係叫佢哋買港股A股美股，買嘅唔係咩只係喺我哋平台先可以買嘅特別嘢限定嘢，又唔會宣傳自己係低風險高回報，完全唔明有咩好驚。」不過職場刀光劍影本是平常事，一有危機出現，各部門輪流表現「卸膊操」------ 當日有分Approve推廣計劃的Compliance，說「呢單嘢唔係我跟開」；向Legal查詢意見，就得到「我唔想被人話我越權」的回應，更叫Marketing自行向External Legal詢問睇法再拿回來研究，Maggie及同Team同事工作量亦因此大增。

「其實好簡單，你應該直接問你大老闆，你間行有冇牌？你有冇呃人？」群組內的某行家一針見血，道出問題癥結所在。證券行其實無得呃，因為牌照資料太容易Access到，不用查冊，上證監網站一看就知道。雖然近年證券業經營困難，中短期內會否有券商因為財困而結業也難說得很，但只要牌照無問題，客戶資金沒有被挪用，客戶的買賣指示順利執行，就算將來有甚麼風吹草動，責任也總不會落在找KOL谷開戶的Marketing身上吧。

「我哋當然知道無問題，但驚死的Compliance唔係咁諗，仲整咗份嘢出嚟，想叫我哋搵返之前合作過嘅KOL簽。內容大約係，如果將來用咗指定推廣碼開戶嘅客有咩投訴，個KOL都唔可以向我哋索償追究，你話，佢哋係咪戇X？」Compliance在行內的中文譯法，通常叫作合規部，顧名思義，就是要協助各大部門合乎規則地營運，當中不單包括權力最大的證券條例，還包括各種不具法律約束力的指引。Compliance的存在，理應是協助Front Office在條例容許的最大程度下「搵錢」，然而由於大部分Compliance卻比FO怕死，只要是「新嘢」，慣性首先Say No，到將所有責任轉移到其他涉事部門，才會加句 ”No Comment” 的意見，「真係多謝晒」。

「咪住，就當你個平台之後真係出事，要驚嘅，都係之前幫你哋谷上客嘅KOL驚，你哋其實有咩好驚？」群組內某行家朋友突破盲腸，然而高層的思維，卻往往覺得有問題的只會是別人，而不會是自己。「大老闆當然覺得自己個平台好穩健，唔會有問題，但就質疑我哋搵返嚟嘅KOL，會唔會喺叫客開戶時，講過啲類似『贏硬』、『肯定唔會輸』等嘅誤導性言論，到時如果真係睇錯，有客輸錢要投訴，責任自然不在我方。」然而對Maggie來說，這些都不是重點，重點是，呢份文件，Everything is Wrong！

知道豬隊友埋下了甚麼關公災難嗎？在Maggie這個案例，若這份由Compliance提出的文件，真的呈上給KOL，KOL不肯簽是意料中事，他們更會猜想，公司不肯承擔責任，是否要和自己劃清界線？再想到正值JPEX風波此敏感時期，也要急不及待撇清責任，人家就算聯想到可能涉及欺詐，你也怪不得人。KOL們會有甚麼後續行動？較厚道的，最基本也肯定會刪片封口；想扮演「正義超人」的，更肯定會將這份文件上載至個人頻道吸流量，甚至為該行冠上「JPEX翻版？」、「JPEX 2.0」等有影射成份稱號。屆時引起的恐慌，就算 Marketing多努力，也肯定「水洗唔清」。

「你知唔知我哋嘥咗幾多口水，先反駁到Compliance收返份嘢？」Maggie用作等價交換的，是要撰寫一系列的報告，闡釋找KOL開戶沒有違反任何條例指引，再要做好幾個Scenario Hypothesis，萬一出現ABC不同情況下的應對方法等，也難怪沒有心情出來Happy Hour。「不過除咗呢堆報告，我估JPEX事件之後，好多KOL接金融嘢前，都會小心咗好多，唔單止會問長問短，就算肯應承簽約，份約都會加好多免責條款。」

「做埋合伙人，開埋找換店嘅，出事時有責任係好合理，但KOL純粹收錢幫手宣傳，真係告得入咩？」群組內的另一位行家朋友的疑問，也是筆者的疑問。「其實呢個問題，呢刻無人答到。如果個客話聽到KOL推介某隻股份之後買咗，結果走勢不似預期，輸錢就走去提告，財演呢個行業今後應該可以消失。」別忘記財演推股，通常都有免責聲明，這不正是保護自己的條款？

「啱，就當最後真係無事，但過程要官司纏身，搞返三四五年，你覺得班KOL會點諗？」Maggie自問自答。「唔想麻煩嘅，當然係少接為妙；就算肯接，會唔會喺份約度寫明，一切有機會衍生嘅法律開支，要由間行承擔返呢？如果份約真係咁寫，公司又會唔會肯簽呢？」然而這些討論，或許都是庸人自擾，若果平台真的倒閉，就算條款寫明，還會有人付款嗎？

羅仕揚