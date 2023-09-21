WeChat Pay HK與位於深圳福田區、羅湖區、南山區、寶安區、龍華區、龍崗區合共超過30間商場合作，例如深業上城、福田星河COCO等，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等，只要領取商戶優惠券後，向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換，即可使用優惠券。

WeChat Pay HK表示，用戶可在東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值10元電子現金券禮包1份。WeChat Pay HK續指，電子錢包具港幣付款功能，人民幣將自動轉為港幣結算。

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