moomoo於2018年在矽谷成立，先後登陸新加坡、澳洲、日本、馬來西亞和加拿大市場；去年10月moomoo的應用程式在日本市場上架，向日本個人投資者提供投資工具、金融數據、可人供線上交流與分享的投資社區和投資者教育課程等。

富途表示，用戶在夜盤時間段也可以交易美股和ETF也即將於日本推出，允許日本投資者在每周5個交易日內、實現24小時可進行301種美股和ETF的交易。

moomoo日本社長伊澤表示，日本個人投資者，尤其是年輕人開始越來越多涉足股市，年輕投資者更看好海外股票。另外，moomoo也在市場升浪中獲取了更多日本用戶的信任。在moo社區，日本日均發表互動量在今年二季按季升逾3.3倍，moomoo的投教內容於日本的整體課堂活躍度也按季升逾1.42倍。

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