富途控股（美：FUTU）旗下海外品牌moomoo進軍日本線上證券業務，於日本市場正式開展證券交易業務，日本投資者可以通過moomoo開通美股賬户，直接買賣美股。截至2023年8月1日，moomoo可提供約7000股可供交易美股給用戶選擇。
moomoo於2018年在矽谷成立，先後登陸新加坡、澳洲、日本、馬來西亞和加拿大市場；去年10月moomoo的應用程式在日本市場上架，向日本個人投資者提供投資工具、金融數據、可人供線上交流與分享的投資社區和投資者教育課程等。
富途表示，用戶在夜盤時間段也可以交易美股和ETF也即將於日本推出，允許日本投資者在每周5個交易日內、實現24小時可進行301種美股和ETF的交易。
moomoo日本社長伊澤表示，日本個人投資者，尤其是年輕人開始越來越多涉足股市，年輕投資者更看好海外股票。另外，moomoo也在市場升浪中獲取了更多日本用戶的信任。在moo社區，日本日均發表互動量在今年二季按季升逾3.3倍，moomoo的投教內容於日本的整體課堂活躍度也按季升逾1.42倍。
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