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Swift：實驗證明其網絡可讓不同代幣化資產無縫交易

處理環球金融機構資金轉賬數據往來的環球銀行金融電信協會（Swift），公布近日就使用代幣化資產進行實驗，結果顯示該行的基建設施可支援相關代幣化資產，在多個公共和私有區塊鏈無縫交易，相對目前各個機構代幣化資產和區塊鏈有各自功能和規則，Swift稱是次結果顯示，阻礙代幣化資產市場增長的重大限制有望消除，令它能隨著發展愈趨成熟而應用於國際層面。

Swift表示，目前投資者和機構的代幣化資產，在不同的區塊鏈上進行管理，而每個區塊鏈均有各自的功能及流動性規則，面臨相互操作性的挑戰，因此讓區塊鏈之間得以進行無縫的相互操作便至關重要。否則，金融機構便須連接至各個平台，這將帶來龐大營運挑戰及成本。

Swift指早前與10多間主要金融機構、市場基礎設施，以及Web3服務平台Chainlink 合作，成功引證Swift能夠於現有安全基礎設施上以單一接入點連接多個網絡，顯著降低區塊鏈的營運挑戰，同時有助金融機構減少用於開發代幣化資產的成本。

Swift近年工作包括確保在新技術及平台持續湧現之下，仍能保持國際間的相互操作性，當中包括以Swift基礎設施支援金融社群，將央行數碼貨幣（CBDCs）及其他數碼資產連接至全新及現有的支付系統。

Swift首席創新總監Tom Zschach表示，Swift所進行的工作均強調相互操作性，以在業界日益碎片化的情況下促進全球資金無縫流動。為充分發揮代幣化資產的潛力，金融機構需與整個金融生態系統無縫連接。測試成果表明，現有安全且可靠的Swift基礎設施可擔當促進互連的中心點角色，消除阻礙代幣化資產發展的重要限制，從而充分發揮其潛力。