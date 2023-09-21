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恒指收市跌230點 科指跌1.8% 息口仍會升 科指連跌4日見3個月低

聯儲局符如期維持息口，預期年內將再加息一次，美期亞股A股向下，美元強人民幣反覆偏軟，拖累大市氣氛，港股續弱勢，息口敏感的銀行、地產、科技股偏軟，科指連跌4日，恒指連跌兩日，恒指國指見1個月低，科指3個月低。資金走勢未變，南水連續第3日流出，流出金額見一周最多，北水流入微增1%。港股成交上升8%，但仍低於800億元。

恒指今早低開89點，高位跌61點，低位跌261點，高低波幅200點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為20.15%，下跌為41.78%，無升跌為38.05%。

恒指收市跌230點或1.29%，報17655點，大市成交金額774億元，較上日增加8.6%是9月18日845.06億元成交後最多；國指跌82點或1.33%，報6099點。恒生科技指數收報3849點，跌1.85%。

藍籌股成交金額381.86億元，佔大市成交49.33%；科指成份股成交金額199.96億元，佔大市成交25.83%；國指成份股成交金額331.69億元，佔大市成交42.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.93億元人民幣，相當於約1億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.69%，至71.82億元，佔大市成交9.27%。牛熊證成交金額28.11億元，增加27.11%；窩輪成交金額43.71億元，減少1.94%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、港交所（0388）、蒙牛（2319）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，71隻下跌，0隻無升跌。周大福（1929）升1.09%，收報11.1元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.86%，收報4.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報28.3元，升1.07%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報63.4元，跌6.9%。

恒指、科指均低於主要平均線。

北水南下合計淨流入32.44億元，較上日增加1.41%，淨流入金額是9月19日34.86億元後最多。連續第6日流入，累計流入224.7億元，對上一次連續6日淨流入是8月28日。南水北上合計淨流出43.3億元人民幣，較上日增加22.33%，是9月14日後最多，當日流出64.18億元。連續第3日流出，累計流出102.93億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.46%，是9月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見17623.87點，是8月22日17573.7點後最低。今日收市報17655.41點，是8月21日後收市新低，當日報17623.29點。連跌2日，累計跌341.76點，對上一次連跌2日是9月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月14日。

科指曾跌最多2.41%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.63%。低見3827.18點，是6月6日3810.8點後最低。今日收市報3849.27點，是6月6日後收市新低，當日報3834.34點。連跌4日，累計跌228.64點，對上一次連跌4日是9月11日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2022年3月10日。

國指曾跌最多1.58%，是9月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.71%。低見6084.21點，是8月23日6065.89點後最低。今日收市報6099.26點，是8月22日後收市新低，當日報6097.59點。連跌2日，累計跌136.39點，對上一次連跌2日是9月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月18日。

午後消息股表現

阿里（9988）旗下釘釘為亞運會訂製解決方案「亞運釘」 簡化組織和溝通流程。收報82.65元，跌2.19%。

蔚來（9866）推手機 售價和華為Mate 60 Pro相同。收報69.8元，升1.01%。

今早及隔晚消息股表現

魯大師（3601）：主要股東減持12.7%。收報1.13元，升13%。

聯儲局維持息口不變。匯控（0005）收報60.8元，跌0.49%。中銀香港（2388）收報21.1元，跌1.17%。恒生銀行（0011）見52周低94.6元，收報95.1元，跌0.63%。

本地地產股方面，新世界發展（0017）見52周低15.08元，收報15.14元，跌1.56%。新鴻基地產（0016）收報79.55元，跌1%。長實集團（1113）見52周低40.2元，收報40.25元，跌0.62%。恒地（0012）收報19.8元，跌1.74%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，CWT INT'L（0521）停牌。聯合醫務（0722）。收報0.68元，跌1.45%。

陽光100（2608）復牌。創52周高，見0.37元，見52周低0.097元，收報0.104元，跌71.89%。

威馬汽車借殼港股Apollo出行（0860）失敗後，主席何敬豐辭任主席，許晉瑛接接替。收報0.07元，跌6.67%。

匯控（0005）擬推78億元支持綠色產業發展。收報60.8元，跌0.49%。

廣州再放寬限購，增值税免税年限調整至2年。中海外（0688）收報15.86元，跌0.88%。龍湖（0960）收報14.88元，跌2.36%。華潤置地（1109）收報31.9元，跌1.39%。碧桂園（2007）收報1.04元，升1.96%。合景泰富（1813）收報1.02元，升0.99%。恒大（3333）收報0.55元，升10%。雅居樂（3383）收報1.01元，無升跌。越秀地產（0123）收報9.26元，跌1.7%。

中移動（0941）8月5G淨增684萬戶。收報68.05元，升0.52%。

中國聯通（0762）5G套餐用戶淨新增489萬個。收報5.7元，跌0.35%。

中國電信（0728）5G客户套餐客戶483萬個。收報4.03元，升0.5%。

黃光裕減持國美（0493），套現879萬元。收報0.057元，跌1.72%。

友邦（1299）：委任馬拉央行前行長為非執董。收報64.55元，跌1.53%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見4.48元，收報4.37元，升9.52%；中國春來（1969）創上市新高，見6.86元，收報6.82元，升1.79%；年年卡（3773）創上市新高，見2.61元，收報2.57元，無升跌；永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.74元，收報2.51元，跌6.34%；中國移動（80941）創上市新高，見64.3元，收報63.55元，升0.32%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.3元，收報102.3元，升0.05%；宜明昂科（1541）創上市新高，見29.3元，收報27.45元，跌1.96%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.156元，收報0.124元，升13.76%；COSMOPOL INT'L（0120）創52周高，見1.88元，收報1.63元，升63%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.23元，收報0.23元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見3.35元，收報3.29元，升1.86%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見3.94元，收報3.9元，升1.3%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升8%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；CTR HOLDINGS（1416）創52周高，見0.118元，收報0.096元，升26.32%；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，收報1.24元，無升跌。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.405元，收報0.425元，跌3.41%；遠洋服務（6677）低見0.88元，收報0.9元，跌4.26%；時代中國（1233）低見0.445元，收報0.455元，跌2.15%；成實外教育（1565）低見0.113元，收報0.113元，跌3.42%；嘉里物流（0636）低見6.66元，收報6.66元，跌4.17%；京東物流（2618）低見9.5元，收報9.57元，跌1.44%；京東（9618）低見116元，收報116.7元，跌1.1%；稻草熊（2125）低見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；正商實業（0185）低見0.17元，收報0.205元，跌0.97%；國富創新（0290）低見0.135元，收報0.148元，跌14.45%。

124隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見55.3元，收報56.1元，跌3.28%；信利國際（0732）低見0.72元，收報0.72元，跌13.25%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，跌1.01%；周大福（1929）低見10.9元，收報11.1元，升1.09%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.8元，收報3.82元，跌2.05%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；五菱（0305）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；九毛九（9922）低見10.28元，收報10.62元，跌0.56%；呷哺呷哺（0520）低見3.18元，收報3.22元，跌0.62%。

異動股

上升異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）創52周高，見1.88元，收報1.63元，升63%；照現生態國際控股（8245）收報0.083元，升48.21%；中國華君（0377）收報1.67元，升43.97%；易點雲（2416）收報10.14元，升32.55%；中國城市基礎設施（2349）收報0.08元，升31.15%；煜榮集團（1536）收報0.159元，升29.27%；CTR HOLDINGS（1416）創52周高，見0.118元，收報0.096元，升26.32%；萬華媒體（0426）收報0.086元，升24.64%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.081元，收報0.116元，升23.4%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.48元，升23.08%。

下跌異動股，包括，陽光１００中國（2608）見52周低0.097元，收報0.104元，跌71.89%；中國興業控股（0132）收報0.156元，跌47.12%；華科資本（1140）收報0.2元，跌44.44%；中國天化工（0362）收報0.455元，跌34.06%；中國生態旅遊（1371）平上市低位0.3元，收報0.305元，跌25.61%；綠色能源科技集團（0979）收報0.156元，跌22%；雋泰控股（0630）收報0.045元，跌18.18%；普達特科技（0650）見52周低0.39元，收報0.39元，跌17.89%；麗新國際（0191）收報1.14元，跌17.39%；恆富控股（0643）收報0.405元，跌17.35%；藥師幫（9885）收報49元，跌15.88%。

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