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新濠博亞參與活化內港23號及25號碼頭

澳門六大賭牌博彩公司正陸續參與當地區內活化計劃。根據澳門政府最新公布，新濠博亞（美：MLCO）將聯同政府多個部門，以澳門內港23號及25號碼頭為關鍵節點，帶動人流走進舊區探索，往東串連白鴿巢、大三巴的世遺核心區及內港舊區；往南引流至新馬路、福隆新街及下環媽閣一帶。有關計劃會協同周邊的片區活化項目，並糅合文化、藝術、餐飲、特色商店、休憩及海上空間等元素。

是次新濠博亞透過新濠博亞（澳門）參與的活化項目，將以「保育-活化-共生」為主題，政府亦將同時整治及優化大炮台周邊空間及大炮台花園平台。首階段文化局和新濠博亞將在中秋節期間，於大炮台花園安排表演、餐飲攤位等活動，中秋節當晚，文化局將於大三巴牌坊前地舉辦2場《月滿三巴夜》中秋音樂會，透過節慶元素串聯鄰近區域。澳門社會文化司司長歐陽瑜在今午在當地記者會上指，通過創新的方式創造多元的社會價值，為社會的各種功能注入動能，是文化可持續發展的重要基礎。

新濠博亞則表示，將以內港23及25號碼頭為據點活化，政府將在前期開展修復，保留建築特色設計元素，再由新濠博亞娛樂活化，包括籌備內港市集，吸引當地中小企構建平台；引入禮物或手信商店吸引遊客；設立旅遊資訊中心；開設書店加強區內人文氛圍；開設坐擁無敵海景露天茶座及咖啡廳；打造文創用房或開設特色商店；建築物頂部開設私人露台，打造專屬休閒空間；開設打卡平台等。在大炮台及周邊空間利用方面，其將加入藝術、文化產業元素，帶動中小企聯動。

資料顯示，澳門政府原港務局早於2015年，已經收回內港23號及25號碼頭。兩個碼頭原本為祐德碼頭及裕和碼頭，為1948年至50年間保留下來的碼頭，與十六浦距離鄰近。新濠博亞的母公司新濠國際（0200）今日收市報6.2元，跌0.48%。

 

 

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