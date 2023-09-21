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港8月綜合消費物價指數升1.8% 遜預期 基本通脹率錄1.5%

統計處公布8月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數，8月份整體消費物價按年升1.8%，與今年七月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，8月綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）為1.5%，較7月份1.6%略低。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2023年8月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至2023年7月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在二零二三年八月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、衣履（上升6.6%）、電力、燃氣及水（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、雜項物品（上升2.2%）、交通（上升1.5%），以及住屋（上升0.8%）。

綜合消費物價指數在2023年8月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.5%）和基本食品（下跌0.1%）。

今年首8個月，合消費物價指數按年上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.8%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.6%及1.8%。

 

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