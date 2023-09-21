據彭博引述消息人士指，新加坡銀行正加強審核於中國出世、同時擁有多國國籍的銀行客戶去開戶和進行交易，更表示至少有一家國際銀行開始關閉其銀行帳戶，以作為上月打撃洗黑錢活動的後繼行動。該消息人士表示，銀行將根據實際具體情况去加強背景審查，以決定是否接受新資金來源。
報道提到，新加坡上月15日於全國進行打撃洗黑錢行動，10名華裔富人被捕，其中查獲 24 億新加坡元（折合約137億港元）的資產，其中包括價值超過 11.3 億新元的銀行帳戶、價值超過 3,800 萬新元的加密貨幣，以及豪華手表、箱包、珠寶和金條等，而新加坡警方更對價值超過12.4億新元的110房產和 62 輛汽車發禁制令。新加坡檢察方表示，其被捕人士只操普通話，擁有柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多明尼加的旅行證件，更於其他國家從事非法賭博活動。
其中一名洗黑錢嫌疑人於瑞士信貸（Credit Suisse）及瑞士寶盛（Julius Baer）合共存有1.25 億新元（折合約7.15億港元），惟該兩間銀行拒絕回應；而花旗集團（美：C）、華僑銀行和大華銀行則表示，銀行與新加坡當局合作，以致力於打擊洗錢活動，其中一些嫌疑人於該行持有資金或與旗下公司持有債券。
星展集團表示，新加坡的監管制度要求所有銀行按照高標準，以管理其反洗錢風險，該監管制度要求銀行不許僅因為銀行客戶擁有特定地區的國籍，而去拒絕新客戶或現有客戶提供銀行服務。
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