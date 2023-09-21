同時，The ONE及皇室堡亦推出夜間消費二重賞，第一賞包括於9月28日至10月31日期間，顧客在 The ONE 或皇室堡任何商戶以電子貨幣即晚消費滿200元 ，交易時間必須顯示為晚上8時後，即可換領該商場100 購物現金券，回贈達到50%。

第二賞則為夜泊賞，顧客於兩大商場以電子貨幣即晚消費滿500元，同樣交易時間必須顯示為晚上 8 時後，可額外獲贈 2 小時「夜泊賞」免費泊車換領券。此外，顧客於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費滿500元，除可獲贈 3 小時免費泊車換領券外，更可額外獲贈 2 小時「夜泊賞」免費泊車換領券，可享多達 5 小時免費泊車換領券。惟獎賞一、二不能共同使用。

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