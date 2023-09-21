陳啟宗指，長遠來說此轉變將令本港更具競爭力，只是轉變出現得不太合時，樓價持續下跌，或令本港經濟雪上加霜。加上海外經濟疲弱和政局難料，致國際貿易低迷，物流業及相關行業亦難見起色，故個人消費難有顯著增長，加上樓市的結構性轉變，目前很難對未來過度樂觀。他預期恒隆下半年仍有出色表現，增速則有所放緩，他仍未看清2024年形勢。

土地供應增加 暴利日子不再

他又指，隨著內地經濟變差，本港經濟必受影響，特別是房地產業正經歷結構性變革，形勢已截然不同。土地供應增加，暴利日子一去不復返，惟一的亮點可能是豪宅市場，因為內地許多富人都渴望移居香港。

談到眼下市道黯淡是否有曙光時，陳啟宗指，內地奢侈品領域銷售額一直強勁，增長勢頭最近有點放緩，中國消費者海外消費額有所增加等，但若有任何海外消費回流國內都對其業務有利。但奢侈品消費量長的持續下去前提是中國整體經濟保持穩定，展望未來五至十年，中國應能因應新形勢而作出經濟轉型，奢侈品零售業便應可持續發展。

陳啟宗又指，雖然今年恒隆大概不會購置地塊，但未來總有一天會有此意，儘管確實時間很難預測，但團隊會一直留意，希望不會錯過下個良機。

陳啟宗：與內地相比 本港的困難微不足道

與內地相比，本港的困難可謂微不足道，本港正慢慢從疫情中恢復過來，預計不會迅猛反彈，希望會穩定復蘇。零售銷售額已有所改善，也可預期店舖租金會緩緩上升。不過辦公樓租賃收入，由於預計美國會進一步打擊金融業及相關專業服務，故租金復甦步伐會緩慢。未來數年，核心商業區甲級辦公樓會有大量供應，進一步拖慢復蘇速度，次級地段的租出率及租金升幅可能會稍遜。

內地方面，陳啟宗指出，目前面臨的局面相當困難，四大原因是中國式抗疫的成本、加強管控網絡平台公司和私人教育機構的後果、樓市泡沫爆破，以及美國近乎動武的全方位攻擊，四大因素同時出現，令目前的中國經濟挑戰尤為嚴峻。

展望方面，陳啟宗指內地經濟正經歷嚴峻挑戰，上述四大因素同時出現要解決尤其困難，經濟發展方向必須重新調整，故北京當局數年前已推出相應措施，例如把原本的外向型經濟重新定向，轉為重視內循環，如家庭消費。

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