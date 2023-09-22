道瓊斯工業平均指數收跌370點，跌幅1.08%，報34070點。標普500指數收跌72點，跌幅1.65%，報4330點。納斯達克綜合指數收跌245點，或1.83%，報13223點。

Caterpillar跌2.36%，報272.03美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累43點，而聯合健康升1.8%，報501.14元，貢獻道指59點。

科技股方面，蘋果收市報173.93元，跌0.88%，谷歌母公司Alphabet收市報130.44元，跌2.46%，亞馬遜收市報129.33元，跌4.4%，Facebook收市報295.73元，跌1.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.31%，報454點。德國DAX指數收跌1.33%，報15571點；法國CAC 40指數跌1.6%，報7213點；英國富時100指數收跌0.69%，報7678點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.91%，報6457點。

美國2年期債息曾跌最多1.07%，是9月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.22%。低見5.1202厘，是9月20日5.0453厘後最低。收市報5.1438厘，是9月19日後收市新低，當日報5.0901厘。

美國10年期債息曾升最多2.02%，是9月5日後最大升幅，當日升幅為2.18%。高見4.4962點厘，是2007年11月1日4.5061點厘後最高。收市報4.4942厘，是2007年10月17日後收市新高，當日報4.5522厘。連升3日，累計升0.1916厘，對上一次連升3日是9月5日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月14日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至64.762基點，是8月21日64.381基點後最窄。收市報65.394基點，是5月24日後收市最窄，當日報63.797基點。

美3個月10年期債息續倒，曾收窄至98.539基點，是3月7日90.501基點後最窄。收市報100.831基點，是3月6日後收市最窄，當日報91.096基點。連續3日收窄，累計15.439基點，對上一次連續3日是9月4日。

道指曾跌最多1.11%，是8月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見34058.72點，是8月25日34029.22點後最低。收市報34070.42點，是7月10日後收市新低，當日報33944.4點。連跌3日，累計跌553.88點，對上一次連跌3日是8月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月5日。

標指曾跌最多1.66%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見4329.17點，是6月26日4328.08點後最低。收市報4330點，是6月26日後收市新低，當日報4328.82點。連跌3日，累計跌123.53點，對上一次連跌3日是9月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月5日。

納指曾跌最多1.83%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見13222.56點，是8月18日13161.76點後最低。收市報13223.99點，是6月7日後收市新低，當日報13104.89點。連跌3日，累計跌486.25點，對上一次連跌3日是9月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月1日。

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