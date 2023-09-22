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港股ADR跌90點 夜期低水70點 美期亞股下跌

美股向下，港股ADR跌90點或0.52%，報17564點，即月恒指夜期跌86點，報17585點，夜期低水70點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.15%，折合報299.52元；阿里巴巴（9988）跌0.52%，折合報82.22元；美團（3690）跌0.71%，折合報115.47元；匯控（0005）升1%，折合報61.41元；建行（0939）跌0.87%，折合報4.37元。

道期現跌0.02%；標期現跌0.03%；納期現跌0.02%。日本東證指數現跌0.99%；韓國KOSPI指數現跌1.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.35%。

VIX指數隔晚升15.85%或2.4點，報17.54點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報89.59美元；布油現跌0.05%或0.04美元，報93.25美元；金價現升0.09%或1.91美元，報1921.93美元；LME 銅期貨隔晚跌1.81%或151.5美元，報8194美元。美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.4962厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，源宇宙教育（1082）、超大現代（0682）、中國生態旅遊（1371）、HSSP，INTL（3626）、JBB BUILDERS（1903）、TAI PING CARPET（0146）

馬可數字（1942）以未符上市規則為由叫停發5000萬元換股債。

煜盛文化（1859）全年盈利大跌94%。

恒隆（0101）陳啟宗︰港樓市正經歷系統性的轉變， 樓價跌令港經濟雪上加霜。陳啟宗：品牌收窄中日價差利內地高端消費，料內地需時數年重振經濟。

國泰（0293）明年起向機師提供新津貼，減低更表變動影響。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）

DAVID WEBB增持互太紡織（1382）至5%。

華置（0127）旗下兩商場推夜間消費二重賞。

 

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