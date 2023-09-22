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恒指低開77點 見1個月低 科指跌0.7% 見3個月低

恒指今早低開77點或0.44%，報17578點，是8月22日後最低。大市成交金額19億元；國指今早低開35點或0.58%，報6064點。恒生科技指數開市報3821點，跌0.73%，是6月6日後最低。

通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.64%，下跌為7.33%，無升跌為89.01%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、平保（2318）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，58隻下跌，17隻無升跌。中升（0881）升0.95%，報21.35元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌2.87%，報7.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報93.4元，升1.52%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報66.9元，跌4.15%。

恒指、科指低於主要平均線。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，源宇宙教育（1082）無成交，報1.56元。超大現代（0682）無成交，報0.021元。中國生態旅遊（1371）無成交，報0.305元。HSSP INTL（3626）無成交，報0.34元。JBB BUILDERS（1903）無成交，報0.63元。TAI PING CARPET（0146）無成交，報0.62元。

馬可數字（1942）以未符上市規則為由叫停發5000萬元換股債。無成交，報78.75元。

煜盛文化（1859）全年盈利大跌94%。停牌。

恒隆（0101）陳啟宗︰港樓市正經歷系統性的轉變， 樓價跌令港經濟雪上加霜。陳啟宗：品牌收窄中日價差利內地高端消費，料內地需時數年重振經濟。無成交，報10.2元。

國泰（0293）明年起向機師提供新津貼，減低更表變動影響。開市報8.13元，跌0.12%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報79.5元，跌0.06%。

DAVID WEBB增持互太紡織（1382）至5%。開市報1.57元，升1.29%。

華置（0127）旗下兩商場推夜間消費二重賞。無成交，報1.73元。

破頂股表現

破頂股包括，大豐港（8310）創52周高，見0.265元，開市報0.265元，升13.25%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，無升跌；海鑫集團（1850）創52周高，見4.38元，開市報4.38元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括魯大師（3601）低見0.97元，開市報0.97元，跌14.16%；聯易融科技－Ｗ（9959）低見1.65元，開市報1.65元，跌0.6%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見55.25元，開市報55.25元，跌1.52%；信利國際（0732）低見0.72元，開市報0.72元，無升跌；五菱（0305）低見0.55元，開市報0.55元，跌3.51%；鷹君（0041）低見13.42元，開市報13.42元，跌1.47%；希慎（0014）低見15.04元，開市報15.04元，跌0.4%；九龍倉置業（1997）低見29元，開市報29元，跌1.86%；新世界發展（0017）低見15.08元，開市報15.08元，跌0.4%；長實集團（1113）低見40元，開市報40元，跌0.62%；嘉華國際（0173）低見2.17元，開市報2.17元，跌0.46%。

異動股

上升異動股，包括，宏信建發（9930）開市報4.46元，升14.07%；大豐港（8310）創52周高，見0.265元，開市報0.265元，升13.25%；世紀金花（0162）開市報0.14元，升12.9%；朗華國際集團（8026）開市報0.52元，升11.83%；國際商業結算（0147）開市報0.074元，升10.45%；恩典生命科技（2112）開市報0.48元，升10.34%；新娛科控股（6933）開市報0.275元，升10%；普達特科技（0650）開市報0.425元，升8.97%；德信中國（2019）開市報0.216元，升8.54%；盈滙企業控股（2195）開市報0.55元，升7.84%。

下跌異動股，包括，魯大師（3601）創上市新低，見0.97元，開市報0.97元，跌14.16%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.18元，跌8.16%；亞洲雜貨（8413）開市報0.115元，跌8%；ＧＸ恒生高股息率（3110）開市報19.75元，跌6.4%；ＢＣ科技集團（0863）開市報2.9元，跌5.84%；保發集團（3326）開市報0.174元，跌4.4%；科笛－Ｂ（2487）開市報20.1元，跌4.29%；上海實業控股（0363）開市報9.86元，跌4.27%；蔚來（9866）開市報66.9元，跌4.15%。

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