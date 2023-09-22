德勤中國大幅下調全年港股新股集資額，由先前預測的1800億元調低至500億元，同時亦降低港股上市新股數目的預測，由原先的100隻下調至70隻。德勤中國華南區主管合夥人歐振興指，雖調低新股集資額和上市新股數，但德勤仍維持對港股全年IPO集資排名第5位的預測。
歐振興表示，因美、中、歐大環境經濟影響，美國一年半以來加息5.25厘、美國總統拜登簽署科技相關禁投令和人民幣眨值令公司上市市盈率估值低迷等影響。他表示先前6月的預測是基於息口見頂、並於明年減息而估算，歐振興亦明言美國聯儲局於12月加息為無懸念，不確定性增加而影響投資者信心，將進一步影響IPO市場。
德勤指出，港股首三季度共有44隻新股上市，較去年的51隻跌14%。而港股首三季度IPO集資額為247億元，較去年的640億港元大跌61%。歐振興於港股第四季IPO記者會中表示，今年第四季香港主板市盈率為11倍，相較於年高位2021同期的16倍為低，令公司於港上市的計劃卻步，加上人民幣匯價年初至今跌近一成，而香港有六成公司於內地營運及以人民幣作為貨幣，進一步影響港股IPO上市估值的情况。
對於港股上市情况疲弱，歐振興建議於互聯互通方面，應從吸引外國公司到港上市入手，他指出當國家經濟復蘇起來，內地投資者或想平衝投資組合，而香港可作為很好的窗口；推出更多人民幣計價產品；改善上市機制的營運效率；於創業板（GEM）進行改革，香港有36萬間中、小型公司，佔香港公司總數量約98%，惟現時GEM板上市似乎未能發揮其作用及欠缺平台，去幫助中、小型小公司發行招股。
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