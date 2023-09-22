360魯大師（3601）今日再急挫，曾跌16.7%或低見0.9元，暫仍跌10.62%。該公司在9月11日公布，於9月21日舉行董事會，以考慮向公司股東宣派特別股息，其後股價水漲船高，由公布擬派特別息1.12元，升至9月19日的1.9元，升幅達到69.6%。翌日（即9月20日）魯大師股價卻突然腰斬，低見1元水平，跌幅達47.4%。
公司昨（9月21日）早市前終揭曉，披露控股股東之一的誠盛有限公司原來於9月19日，亦即股價高位當日於公開市場自願出售3434.3萬股或12.77%。公司同日更宣佈，經綜合考慮近期公司股份價格及成交量出現不尋常波動，為了充分評估有關宣派特別股息的影響，董事會會議取消舉行。取消特別息董事會會議一事公布後，魯大師今日再急挫，暫跌10.62%。
而據此前通告，早前減持魯大師股份的為控股股東誠盛，減持後誠盛僅為公司主要股東。而誠盛早於2018年9月4日與大師控股訂立公司股東權利委託協議，誠盛委託大師控股行使誠盛作為公司股東的所有權利，而大師控股由執行董事田野直接全資擁有。
緊隨出售事項後後，誠盛、大師控股及田野所持或被視作持有之股份權益由8274.51萬股或佔已發行股份總數約30.76%、1.29億股股份或佔已發行股份總數約47.83%，以及1.29億股股份或佔已發行股份總數約47.83%，分別減少至4840.21萬股或17.99%、9432.11萬股股份或佔已發行股份總數約35.06%、以及9432.11萬股或佔已發行股份總數約35.06%。
當時公司指，預期出售事項將不會對公司之業務營運及管理層組成產生任何重大影響。
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