GUM策略及分析師雲天輝指出，8月投資市場轉差，中國內房債務問題發酵，加上美國聯儲局主席鮑威爾的偏鷹言論令市場加息預期稍增，強積金各⼤股票基金指數受壓，亦有部份資金轉趨避險，另有部份資金選擇趁低吸納。他預計，9月強積金成員基金轉換將繼續受內地經濟表現及美股表現所影響。

基金資產淨流向方面，上月首5位資金淨流入最多的資產類別為北美股票基金、預設投資策略-核心累積基金、歐洲股票基金、保守基金和環球股票基金，分別錄得12.59億、7.92億、6.76億、3.85億及2.19億元。⾸5位資金流出最多的資產類別為⼤中華股票基金、混合資產基金、香港股票基金、亞洲股票基金及保證基金，分別流出9.41億、8.81億、5.85億、4.43億及2.76億元。

強積金資產轉換方面，結果顯⽰強積金成員對後市看法不⼀，8月共有4.4億元從混合資產基金轉入至股票基金及固定收益基金，分別流入2.1億及2.3億元。雖然8月內地、香港及環球股票市場出現調整，但仍有資金轉入股票基金；固定收益基金亦有資金轉入，反映部分成員較偏向避險需求。