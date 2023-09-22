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出招刺激 大市成交破千億 盈富佔13% 恒指升402點 重上18000關

港股今早低開見至少1個月低後，市場憧憬內地於周末會出有招出，好快便止跌回升，午後進一步傳出內地擬放寬外資持股比例以「振興資本市場」、以及菜鳥最快下周申請在港IPO，刺激南水流入擴至7月底後最多，掃起A股，上證以接近全日高位收市，創業板指數創逾三周最大升幅，港股同樣大升，三大指數見近三周最大升幅，同時亦為日內升幅較多的環球主要指數。港股大升下，收市重上18000點關，恒指升穿10天線。科指升穿250天線，但全周計，三大指數仍連跌3周。

港股大升之餘，成交金額亦急增，持續交易時段完結時已達970億，競價時段後更增至破千億，創1周最多。盈富（2800）為全日成交最多股份，金額達134.1億元，是9月11日153.6億元後最多。單計盈富成交已佔大市成交的13.16%。

恒指今早低開77點，高位升423點，低位跌81點，高低波幅505點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為41.18%，下跌為21.58%，無升跌為37.22%。

恒指收市升402點或2.28%，報18057點，大市成交金額1018億元，較上日增加31.53%，是9月15日1180.79億元成交後最多；國指升163點或2.68%，報6262點。恒生科技指數收報3991點，升3.69%。

藍籌股成交金額433.21億元，佔大市成交42.55%；科指成份股成交金額231.08億元，佔大市成交22.69%；國指成份股成交金額351.45億元，佔大市成交34.52%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.02億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加40.72%，至101.07億元，佔大市成交9.92%。牛熊證成交金額50.1億元，增加78.21%；窩輪成交金額50.97億元，增加16.6%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。紫金礦業（2899）、國藥（1099）、華潤電力（0836）拖累大市。

藍籌76隻升，4隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.72%，收報8.58元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌1.11%，收報22.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.6元，升7.72%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報68.45元，跌1.93%。

恒指升穿10天線(17988.86點)。科指升穿250天線(3979.01點)，上試10天線(4005.99點)。

北水南下合計淨流出42.28億元，終止連續6日流入。南水北上合計淨流入74.93億元人民幣，終止連續3日流出，流入金額是7月31日後最多，當日報93.46億元。

三大指數即日表現

恒指今早曾低見17573.81點，是8月22日後最低，午後曾升最多2.4%，是9月4日後最大升幅，高見18078.69點，是9月18日18114.82點後最高。收市報18057.45點，是9月15日後收市新高，當日報18182.89點。

科指今早曾低見3821.31點，是6月6日後最低，午後曾升最多3.85%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見3997.33點，是9月19日3999.45點後最高。收市報3991.33點，是9月15日後收市新高，當日報4077.91點。

國指今早曾低見6064.24點，是8月22日6003.59點後最低，午後曾升最多2.82%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.61%。高見6271點，是9月18日6288.06點後最高。收市報6262.61點，是9月15日後收市新高，當日報6309.59點。

一周表現

恒指本周累跌0.69%或125點，跌幅是9月8日後最大，當時收市跌幅為0.98%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是8月18日；本周表現最佳的是新奧（2688），累升10.1%，其次為創科實業（0669）及中石化（0386），分別升3.93%及3.76%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌8.51%，其次為恒安（1044）及龍湖（0960），分別跌6.95%及6.31%。

國指本周累跌0.74%或46點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.02%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是8月18日；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升10.1%，其次為農業銀行（1288）及中石化（0386），分別升5.04%及3.76%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌8.51%，其次為小鵬（9868）及龍湖集團（0960），分別跌8.1%及6.31%。

科指本周累跌2.12%或86點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.22%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是4月21日；本周表現最佳的是金山軟件（3888），累升3.35%，其次為海爾智家（6690）及攜程（9961），分別升1.86%及1.05%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌18.51%，其次為舜宇（2382）及東方甄選（1797），分別跌8.51%及8.12%。

午後消息股表現

阿里（9988）旗下菜鳥據報下周申請香港IPO 集資逾10億美元 盒馬則暫擱置。收報85.9元，升3.93%。

京東到家：iPhone 15系列手機首日銷售額增253%。手機設備普遍上丘鈦（1478）收報3.04元，升2.36%。舜宇（2382）見52周低55.25元，收報57.5元，升2.5%。高偉電子（1415）收報16.28元，升8.68%。通達（0698）收報0.081元，升2.53%。瑞聲（2018）收報13.4元，升2.45%。比亞迪電子（0285）收報36.5元，升2.24%。信利國際（0732）見52周低0.7元，收報0.75元，升4.17%。富智康（2038）收報0.69元，升1.47%。小米（1810）收報12.06元，升3.25%。

京客隆（0814）執董李春燕辭職 張紅波接任。收報0.55元，升1.85%。

今早及隔晚消息股表現

匯豐轉軚 睇淡本港樓市 料明年上半年跌5%。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）見52周低15元，收報15.3元，升1.06%。新鴻基地產（0016）收報81.45元，升2.39%。長實集團（1113）見52周低40元，收報40.8元，升1.37%。恒地（0012）收報20.15元，升1.77%。信和置業（0083）收報8.62元，升2.38%。華置（0127）收報1.73元，無升跌。嘉華國際（0173）見52周低2.17元，收報2.18元，無升跌。嘉里建設（0683）收報13.54元，升1.8%。九龍倉集團（0004）收報20.2元，跌0.25%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，源宇宙教育（1082）收報1.65元，升5.77%。超大現代（0682）收報0.021元，無升跌。中國生態旅遊（1371）創上市新低，見0.265元，收報0.315元，升3.28%。HSSP INTL（3626）創上市新低，見0.255元，收報0.34元，無升跌。JBB BUILDERS（1903）收報0.63元，無升跌。TAI PING CARPET（0146）收報0.62元，無升跌。

馬可數字（1942）以未符上市規則為由叫停發5000萬元換股債。收報13.9元，跌82.35%。

煜盛文化（1859）全年盈利大跌94%。停牌。

恒隆（0101）陳啟宗︰港樓市正經歷系統性的轉變， 樓價跌令港經濟雪上加霜。陳啟宗：品牌收窄中日價差利內地高端消費，料內地需時數年重振經濟。收報10.38元，升1.76%。

國泰（0293）明年起向機師提供新津貼，減低更表變動影響。收報8.16元，升0.25%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報81.45元，升2.39%。

DAVID WEBB增持互太紡織（1382）至5%。收報1.65元，升6.45%。

華置（0127）旗下兩商場推夜間消費二重賞。收報1.73元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見6.99元，收報6.96元，升2.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1081.4元，收報1081.3元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1045.3元，收報1045.3元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1088.4元，收報1088.35元，升0.07%；寶光實業（0084）創52周高，見0.084元，收報0.068元，無升跌；大豐港（8310）創52周高，見0.265元，收報0.26元，升11.11%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.9元，收報0.7元，無升跌；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2元，收報2元，升3.09%；陳唱國際（0693）創52周高，見2元，收報1.79元，升8.48%；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.24元，收報0.24元，升4.35%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見3.94元，收報3.88元，跌0.51%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；德信服務（2215）低見2.3元，收報2.38元，跌4.8%；萬科（2202）低見8.69元，收報8.93元，升1.82%；宇華教育（6169）低見0.63元，收報0.65元，跌1.52%；成實外教育（1565）低見0.112元，收報0.117元，升3.54%；嘉里物流（0636）低見6.65元，收報6.85元，升2.85%；京東物流（2618）低見9.42元，收報9.97元，升4.18%；京東（9618）低見115.9元，收報120.3元，升3.08%；中國汽車內飾（0048）低見0.109元，收報0.12元，跌2.44%；恒基發展（0097）低見0.176元，收報0.18元，升0.56%。

109隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見55.25元，收報57.5元，升2.5%；信利國際（0732）低見0.7元，收報0.75元，升4.17%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，無升跌；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；五菱（0305）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；九毛九（9922）低見10.02元，收報10.72元，升0.94%；呷哺呷哺（0520）低見3.15元，收報3.35元，升4.04%；鷹君（0041）低見13.12元，收報13.32元，跌2.2%；希慎（0014）低見15元，收報15.34元，升1.59%；九龍倉置業（1997）低見28.8元，收報29.9元，升1.18%。

異動股

上升異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.144元，升80%；融創服務（1516）收報3.33元，升37.04%；華美樂樂（8429）收報0.059元，升34.09%；滙力資源（1303）收報0.325元，升27.45%；弘陽服務（1971）收報0.57元，升23.91%；泰凌醫藥（1011）收報0.079元，升23.44%；瑞鑫國際集團（0724）平上市低位0.105元，收報0.129元，升22.86%；秀商時代控股（1849）收報0.151元，升21.77%；INFINITY L&T（1442）收報1.38元，升21.05%；照現生態國際控股（8245）收報0.1元，升20.48%。

下跌異動股，包括，馬可數字科技（1942）收報13.9元，跌82.35%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.133元，跌30%；聲揚集團（8163）收報0.102元，跌29.17%；COSMOPOL INT'L（0120）收報1.18元，跌27.61%；中泛控股（0715）收報0.025元，跌26.47%；生活概念（8056）收報0.038元，跌24%；中國碳中和（1372）見52周低0.99元，收報1.13元，跌20.42%；森美控股（0756）收報0.059元，跌19.18%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.101元，跌18.55%；易點雲（2416）收報8.33元，跌17.85%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.053元，跌17.19%。

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