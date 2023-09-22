前勤加緣（星美文化前身）主席兼創辦人梁鳳儀及她的夫婿，即已故前立法局議員黄宜弘，2020年被證監會入稟高院，指控兩人在2010年至2012年涉以人頭公司挪用上市公司逾7000萬元。該案進入司法程序逾3年，證監會今日（22日）到高院申請禁制梁鳳儀出售名下物業，指一名線人出示她與梁的微信對話紀錄，顯示梁有意出售房產及不再回港，以及梁向線人表示「證監會花10年時間也奈我不何，更何況是你」、「警告，想想你女兒」；梁鳳儀一方指線人捏造紀錄。法庭最終下令梁在出售物業及處理賣樓收益前都需提早通知證監會。
案中原有兩名答辯人，分別是梁鳳儀及黄宜弘。黄於2021年6月在美國離世，目前案中答辯人只餘下梁一人。庭上透露，梁現在身處加拿大。
證監會代表今日指，梁今年8月至9月間多次與一名招姓女士透過微信對話，其中梁傳訊息表示「我不會再踏入香港」、「證監會花10年時間也奈我不何，更何況是你。警告，想想你女兒」等。證監會接獲線報後，發現梁正出售其位於上海的物業。證監會估算梁分別在香港、上海及加拿大持有物業，總價值約1.9億元。
答辯人的代表律師反對申請，指梁沒有意圖不再回港及無視司法程序，她出售房產純屬商業考慮。答辯人亦指，相關訊息是虛假捏造，梁一度向證監會展示她手機中沒有相關訊息。惟證監會指，梁可以發送相關訊息予對方觀看後，再自行刪除訊息。法官聽罷雙方陳詞，認為現階段做法為下令梁在出售物業及處理賣樓收益前都需提早通知證監會，相關禁制申請押後再處理。
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